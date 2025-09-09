Tarjetas. También incluirán la opción de tomar deuda sin contratar seguro de desgravamen. (Foro: Diseñado por Freepik)
Tarjetas. También incluirán la opción de tomar deuda sin contratar seguro de desgravamen. (Foro: Diseñado por Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Desde hoy las entidades financieras deberán ofrecer, dentro de su portafolio de créditos de consumo (tarjetas o créditos personales), al menos uno que no condicione la contratación del seguro de desgravamen, a fin de que el usuario pueda elegir el producto que mejor se ajuste a sus necesidades, dispuso la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

TE PUEDE INTERESAR

Tarjeta de crédito: ¿cuándo el banco será responsable por operaciones no reconocidas por clientes?
Bancos que no ofrezcan tarjeta de crédito sin membresía en la mira, ¿qué les pasará?
Empresas de crédito: ¿cómo logran mantenerse a flote en medio de la tormenta?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.