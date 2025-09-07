Marcha blanca de esta plataforma móvil iría desde fines de año.
Marcha blanca de esta plataforma móvil iría desde fines de año.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La competencia en el mercado de billeteras digitales se hace cada vez más fuerte, no solo para realizar pagos, sino que además empieza a tener presencia en el otorgamiento de créditos.

TE PUEDE INTERESAR

Billeteras digitales: ¿pueden embargar mi salario si lo recibo en Yape o Plin?
Pago de arbitrios en efectivo ceden ante billeteras digitales, ¿en qué regiones?
BCRP podrá suspender pagos entre billeteras digitales, ¿en qué casos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.