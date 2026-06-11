El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en junio.

La autoridad monetaria argumenta que, en mayo, la tasa mensual de inflación fue negativa, ubicándose en -0.16%, mientras que la inflación sin alimentos y energía fue 0.09%.

La disminución de la inflación del mes obedeció principalmente a los menores precios de algunos alimentos. En términos interanuales, la tasa de inflación total se redujo de 4% en abril a 3.9% en mayo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4.4% en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso.

Los indicadores adelantados de la actividad económica a mayo siguen mostrando un buen desempeño, señala el BCRP. En el mes, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas de la encuesta realizada por el Banco Central continúa ubicándose en el tramo optimista y se observó una recuperación en la mayoría de los indicadores de expectativas.

El riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una elevada volatilidad de los mercados financieros y en los precios internacionales del petróleo.

A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

Perspectiva

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2.8% en abril a 2.9% en mayo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta.