Operaciones. Se hacen principalmente con número de celular. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Recientemente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó una norma sobre pagos inmediatos con alias, principalmente con el fin de agilizar las transferencias interbancarias, ¿qué implicancia tiene?

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