Minoristas. Con la facilidad de las plataformas digitales elevan su participación en la plaza bursátil. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) quiebra marcas previas y ahora alcanza pico histórico a despecho de riesgos considerables en los planos local y externo, ¿qué revelan los datos?

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