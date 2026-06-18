Dividendos. Independientemente de la volatilidad, mineras seguirán elevando ganancias. (Composición: Joel Vilcapoma/ Diario Gestión)
Dividendos. Independientemente de la volatilidad, mineras seguirán elevando ganancias. (Composición: Joel Vilcapoma/ Diario Gestión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) acumula en lo que va del 2026 un rendimiento de dos dígitos. Sin duda, el sector minero es la estrella, impulsado por un ciclo alcista de los metales que, salvo fluctuaciones como la de ayer, parece imparable en el corto plazo, ¿qué implica para las compañías extractivas?

TE PUEDE INTERESAR

Extranjeros piden prima mayor para entrar a proyectos mineros en Perú, ¿qué les perturba?
Mineras junior ávidas por entrar a Bolsa de Lima tendrán fast track, ¿qué buscan?
Entre dividendos y bonos: ¿dónde está el atractivo de Minsur?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.