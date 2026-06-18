Kallpa SAB espera para este año que el precio del cobre se mantenga alrededor de US$ 6 la libra. Hoy cotiza en US$ 6.36.

Asimismo, proyecta que la onza de oro se situará en torno a los US$ 4,500 (hoy en US$ 4,276), y para la plata, que cotiza ahora en US$ 68, estima un precio de US$ 75 como media en este 2026.

Según la casa de bolsa, esos altos precios promedio de los commodities, superiores a los del 2025, serán un catalizador para las utilidades netas de las empresas mineras.

El año pasado, las ganancias de las mineras bajo cobertura de Kallpa SAB en la BVL subieron más de 40% respecto del 2024 al totalizar US$ 7,573 millones.

Este año, esas utilidades ascenderán a US$ 9,000 millones, según la corredora.

“Es una cifra récord (de beneficios) que nunca hemos visto antes, debido a los altos precios de los metales. Naturalmente, eso trae algunas consecuencias. Por un lado, es previsible que la estructura de costos de las mineras también se incremente con esta coyuntura favorable que viene durando ya varios años. Pero a pesar de ello, se espera que las mineras generen mejores márgenes en el 2026 versus el 2025”, sostuvo Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, durante el BVL Market Watch.

Evolución del precio del metal rojo desde el 2021.

Sin sobrevaloración

“A pesar de que el Índice (General de la BVL) ha subido bastante, no veo señales de una sobrevaloración. De hecho, el índice P/E (de precio sobre ganancias) solo está 7% por encima de su valor histórico. Y en el caso del índice de valor de empresas sobre ebitda, el indicador está 11% por arriba de su nivel histórico”, expuso Miguel Leiva, head de equity research de Credicorp Capital.

“El mercado estaría pagando una valoración algo mayor a su promedio histórico, ante la expectativa de que los resultados (de las empresas) sean más sólidos de lo que se proyecta (por los altos precios de los minerales)”, explicó.

Así, Credicorp Capital estima para este año un avance de 43% en las ganancias de las principales compañías en la BVL, luego de que en el 2025 aumentaron 34% frente al año previo. El incremento en beneficios se explica principalmente por el impulso del sector minero que muestra márgenes netos de ganancia “bastante favorables”, enfatizó Leiva.

En los otros sectores en la BVL orientados a la demanda interna, construcción se recupera; consumo y financiero muestran un desempeño favorable, y el eléctrico registró un retroceso por “temas bastante puntuales”, agregó el analista.

Mercados emergentes

Por su parte, Renta4 SAB espera este año que la bolsa local brinde un retorno de 53.7%, explicado por un aumento de las utilidades de las empresas mayor a 46% y una rentabilidad de dividendos de alrededor del 6%.

Lo anterior se condice con el desempeño en general de los mercados emergentes que han liderado los retornos globales en el presente año. Este año rinden en promedio 22% y superan “ampliamente” a las bolsas de países desarrollados que han avanzado en el mismo periodo solo 7%, destacó César Huiman, analista senior de Renta4 SAB.

En particular, resaltó dos hechos: el ciclo de altos precios de los commodities y la resiliencia de “muchas economías” emergentes que, a diferencia de periodos anteriores, se encuentran con balances externos más sólidos, monedas más estables y tasas de retorno reales (descontada la inflación) aún atractivas para los inversionistas internacionales.

En ese contexto, el analista de Renta4 aseguró que Perú se encuentra en una posición favorable.

Repartición de utilidades

“Independientemente de la volatilidad (como la de ayer), mientras los metales estén donde estén, las empresas mineras van a seguir haciendo muchísimo dinero y, por tanto, también repartiendo buenas utilidades”, afirmó Ernesto Delgado, gerente de trading & investment advisory de Intéligo SAB.

“El tipo de cambio puede tener un hipo, independientemente de quién salga al final elegido presidente. Pero si tenemos una balanza comercial de este nivel va a haber una presión (a la baja del dólar), ¿no es así?, hay más oferta de dólares que demanda”, agregó.

Los inversionistas de las firmas mineras, incluidos accionistas grandes y minoritarios, elevarán su patrimonio o fortuna, entre los que se cuentan miles de personas que apuestan a este sector.

Demanda total del oro es diversificada y crece 2%

En el mercado físico del metal dorado, el Consejo Mundial del Oro (WGC) publicó que el primer trimestre estuvo marcado por un mayor sesgo hacia el ahorro y la protección de valor en un contexto de precios récord, indicó Scotiabank.

La demanda total de oro, incluyendo OTC (fuera de la bolsa), llegó a 1,231 toneladas, con un incremento interanual de 2%.

En ese contexto, dentro del sector inversión, las compras de barras y monedas fueron el motor del metal, con un crecimiento de 42% a 474 toneladas, impulsado principalmente por Asia y con un repunte en China, detalló el banco.

“Mientras que los ETF (fondos cotizados en bolsa) respaldados por oro también registraron entradas netas de 62 toneladas, aunque a un ritmo mucho menor que en el primer trimestre del 2025, debido a salidas de fondos en EE.UU. hacia fines de marzo”, refirió.

Evolución de la cotización del oro desde enero del 2025.