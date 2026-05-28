La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Angela Grossheim, refirió que el Perú, como país polimetálico, produce ocho de los 17 minerales críticos que requiere hoy el mercado global , entre ellos el cobre, y que así lo reconoce el Instituto Fraser, de Canadá.

Durante el XVI Encuentro Nacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que de la cartera de 65 proyectos mineros por US$ 63,000 millones que registra el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 75% corresponden al metal rojo.

Ello, anotó, es coincidente con el hecho de que nuestro país posee las terceras reservas de ese metal del mundo, y las primeras en plata.

Perspectiva de producción

En base a estos proyectos, indicó que la perspectiva es que a partir del año 2030, en menos de 5 años, el Perú pueda estar produciendo un promedio de 3 millones de toneladas de cobre por año.

Vale recordar que, en los últimos tres años, el país se ha mantenido en una producción promedio anual de 2.7 millones de toneladas, es decir no ha aumentado, a pesar de diversos proyectos que se han puesto en marcha.

Sin embargo, esas iniciativas en su mayoría corresponden a proyectos brownfield, es decir para mantener el nivel de producción actual, o para prolongar la vida de las minas en curso, pero no para incrementarla.

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Los retos para aumentar producción

El reto, indicó la experta, es cómo poner en valor esos proyectos. Uno de los desafíos para ponerlos en marcha es la infraestructura que permita el acceso a las futuras minas.

La alternativa, anotó, sería trabajar proyectos de desarrollo de infraestructura compartida (entre empresas mineras) o trabajar en joint ventures, entre otros esquemas, para generar corredores mineros en el norte o sur del país.

“La discusión está en cómo crear la mejor infraestructura para estos proyectos o, si es necesario, instalar, por ejemplo, refinerías. Y, un desafío no menor está vinculado al tema regulatorio, que permita poner en valor esas iniciativas”, anotó.

El reto, indicó la SNMPE, es cómo poner en valor esos proyectos. Uno de los desafíos para ponerlos en marcha es la infraestructura que permita el acceso a las futuras minas. (Fuente: Andina)

Falta liderazgo

Más allá de ello, Grossheim dio a entender que falta un liderazgo desde el Estado para facilitar el desarrollo de infraestructura de acceso a las zonas con mayor potencial minero.

“Se requiere también una revisión de los permisos [para la operación de minas]. No queremos reducir estándares, sino que se articule con el Estado, que se haga una lista de todos los términos de referencia que se requieren para los permisos ambientales”, aseveró.

Pese a estos problemas, la directora ejecutiva de la SNMPE remarcó que existe un enorme interés en el exterior por desarrollar la producción de materiales críticos en Perú, expresados en la suscripción de memorando de entendimiento.

Uno de ellos, anotó, se ha suscrito con Estados Unidos, que se suma a otro firmado con Chile el año pasado, para ver cómo a nivel regional se puede avanzar, en forma conjunta, en la puesta en valor de los minerales críticos.