Jaime Polar, gerente general de Summa Gold, consideró que el Perú puede convertirse en un actor principal en la industria minera global, tomando en cuenta la variedad de recursos que el país posee.

“El Perú tiene la gran oportunidad de consolidar su economía con la exportación de estos minerales a precios muy buenos que se van a sostener ahora y en el futuro”, señaló a Gestión, en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Jaime Polar, gerente general de Summa Gold. (Foto: GEC).

Actualmente, el motor de la compañía en Perú es la mina Isabelita, en Huamachuco (La Libertad). Gracias a exploraciones internas, la compañía logró extender la vida útil de dicha operación de tajo abierto.

“Tenemos tiempo para continuar con los trámites y los recursos respectivos para lograr que esta operación se sostenga hasta el 2039 y quizás más allá del 2039”, anotó.

En ese sentido, explicó que están culminando un proceso de elaboración de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Isabelita. De esa manera, apuntan a obtener permisos de operación hasta la final de la vida de la mina. La extensión de vida de mina implicaría principalmente capital de sostenimiento, estimada en US$ 25 millones al año.

Por lo pronto, la empresa reconvirtió toda su flota con camiones y excavadoras de China y repotenciará la planta. El objetivo es mantener costos controlados y sostener una producción de alrededor de 90,000 onzas de oro equivalente al año hasta el cierre de la mina. El ejecutivo confirmó que la operación seguirá siendo a tajo abierto, aunque no descartan evaluar minería subterránea más adelante.

Summa Gold proyecta duplicar la producción con más operaciones

El plan de crecimiento de Summa Gold incluye la incorporación de nuevos proyectos. En Ayacucho, ya cerraron la negociación para incorporar un proyecto y están en etapa de permisos para perforación. En Huancavelica, actualmente exploran un prospecto para confirmar recursos antes de concretar la transacción.

De esa manera, la compañía espera más que duplicar su actual volumen anual (90,000 onzas de oro equivalente).

“Nuestra visión a largo plazo es llegar a 200,000 onzas (de oro equivalente) de producción por año, por lo menos, a nivel consolidado”, afirmó Polar, tras indicar que tal perspectiva implicar operar al menos cuatro unidades mineras.

La expectativa se concretaría en un horizonte de al menos 15 años, considerando que solo la obtención de permisos toma en suma cerca de siete años.

Summa Gold tiene la visión de llegar al menos a 200,000 onzas de oro equivalente por año en un horizonte de 15 años. (Fuente: iStock).

Plata en la mira de Summa Gold

Aunque hoy el foco de Summa Gold es el oro, Polar adelantó que la empresa ya está buscando plata.

“Nuestro portafolio probablemente también se extienda como foco principal a plata, porque también va a ser un mineral deficitario, principalmente por el uso en paneles solares y tecnologías asociadas a la inteligencia artificial”, explicó.

La entrada de la plata responde a la demanda impulsada por la transición energética y el desarrollo de IA, tendencias que el ejecutivo considera clave para sostener los precios en el largo plazo. En ese sentido, los proyectos de exploración apuntarán también a encontrar plata.

EL DATO:

En el plano social, Polar destacó que Summa Gold es la quinta empresa minera que más invierte en obras por impuestos (OxI) en el Perú. El plan es destinar alrededor de S/ 100 millones anuales hasta el cierre de la mina. Por lo pronto, se enfocan en obras de saneamiento y tienen en marcha un proyecto de agua y desagüe para una población aleñada a la mina.