Summa Gold elabora una nueva modificación del EIA de su mina Isabelita para extender la vida de la mina de oro en La Libertad. Foto: Summa Gold.
Summa Gold elabora una nueva modificación del EIA de su mina Isabelita para extender la vida de la mina de oro en La Libertad. Foto: Summa Gold.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

El alza sostenida del precio de los metales está motivando a las empresas mineras a acelerar sus planes de crecimiento en Perú. Summa Gold es una de ellas. La compañía busca duplicar su producción y diversificar su portafolio incorporando plata, aprovechando un contexto global donde estos dos metales preciosos y el cobre enfrentan déficit de oferta ante una demanda al alza para las industrias vinculadas con la transición energética, electromovilidad e inteligencia artificial (IA).

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