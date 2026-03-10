Desde mediados del 2023 la compañía viene impulsando con mayor fuerza su negocio agrícola, como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica y en respuesta al crecimiento de la agricultura bajo riego.
Desde mediados del 2023 la compañía viene impulsando con mayor fuerza su negocio agrícola, como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica y en respuesta al crecimiento de la agricultura bajo riego.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La firma austríaca Komet Irrigation, especializada en tecnologías de uso eficiente del agua para los sectores agrícola, minero y forestal, viene consolidando su presencia en el Perú, donde cerró el 2025 con un crecimiento cercano al 10% frente al 2024. Para el 2026, la compañía busca fortalecer su posicionamiento y duplicar su red de aliados, con los que actualmente atiende a más de 15 empresas en el país. Según la firma, el Perú cuenta con más de 11 millones de hectáreas agrícolas y bajos niveles de tecnificación, lo que —a su juicio— abre “mucho espacio para crecer”. Pero, ¿cuál será su estrategia para expandirse?

TE PUEDE INTERESAR

Minería ilegal: DL 1695 refuerza el marco penal y plantea desafíos de implementación
Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal
Sector agropecuario creció 12.1% en setiembre, su mayor alza del año por agricultura familiar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.