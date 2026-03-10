Hace más de dos décadas, Komet Irrigation ingresó al mercado peruano con soluciones orientadas al sector minero, principalmente para el control de polvo y procesos de lixiviación. Sin embargo, desde mediados del 2023 la compañía viene impulsando con mayor fuerza su negocio agrícola, como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica y en respuesta al crecimiento de la agricultura bajo riego, especialmente en las zonas costeras del país.

El desempeño del 2025 estuvo impulsado por la mayor demanda de eficiencia hídrica y seguridad operativa. “El crecimiento responde a la búsqueda de sistemas más eficientes y a la seguridad en la aplicación del agua”, señaló Gustavo Dantas, gerente técnico de Ventas Caribe y Latinoamérica de Komet Irrigation. Actualmente, el Perú representa entre 6% y 8% de la operación en Latinoamérica, donde la compañía viene fortaleciendo su expansión, especialmente en el segmento agrícola.

Actualmente, la firma atiende a más de 15 empresas en el mercado local.

Plan 2026: crecimiento e inversión en Perú

De cara al 2026, Komet Irrigation proyecta un crecimiento de entre 8% y 10% en sus operaciones en el Perú y una inversión de alrededor de US$ 100,000 o más, orientada principalmente al fortalecimiento de marca y a una mayor cercanía con el usuario final. Como parte de su estrategia, la compañía busca duplicar su red de empresas aliadas, eje central de su modelo comercial en el país. “Nuestro plan es fortalecer la marca y el marketing para estar más cerca del usuario final”, señaló Gustavo Dantas, gerente técnico de Ventas Caribe y Latinoamérica.

Actualmente, la firma atiende a más de 15 empresas en el mercado local, con presencia principalmente en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa, donde identifica el mayor dinamismo agrícola. Para los próximos años, la compañía prevé ampliar su alcance hacia nuevas ciudades como Ica y Trujillo, así como explorar oportunidades en la sierra, como Ayacucho y Huancayo, vinculadas al sector forestal, en línea con su plan de expansión territorial.

Actualmente, la firma atiende a más de 15 empresas en el mercado local.

Sectores del negocio y portafolio de productos

En el Perú, la operación de Komet Irrigation mantiene una estructura diversificada, aunque con claro liderazgo del sector minero, que concentra el 60% del negocio. En este segmento, la compañía provee soluciones para el control de polvo en caminos y durante las operaciones, así como equipos para la aplicación de agua en procesos de lixiviación, trabajando actualmente con cerca de ocho empresas. Le sigue el sector agrícola, que representa el 30% de las operaciones y donde la firma viene impulsando su crecimiento, mientras que el negocio vinculado a la industria maderera participa con el 10% restante.

En términos de portafolio, el foco para el 2026 en agricultura está en los aspersores Komet Precision Twister (KPT) para sistemas de pivote central. Para los sectores minero y forestal, la empresa continúa ofreciendo cañones de alto caudal diseñados para aplicaciones intensivas.

Gustavo Dantas, gerente técnico de Ventas Caribe y Latinoamérica.

Perú dentro de la estrategia regional

Dentro de su estrategia regional, el CSin embargo, el país aún se ubica en el sexto o séptimo lugar dentro del portafolio regional, en una estructura liderada por Brasil, que concentra cerca del 60% del negocio, seguido por Argentina (30%) y México (10%). En ese contexto, la compañía considera al mercado peruano como una plaza en desarrollo, con potencial para aumentar su participación en los próximos años.

La apuesta de largo plazo se apoya en el potencial agrícola del país. “Hay mucho espacio para crecer”, señaló Dantas, al indicar que el Perú cuenta con más de 11 millones de hectáreas agrícolas, de las cuales solo una parte está tecnificada. El ejecutivo destacó además que el productor local es “muy tecnificado, comprometido y abierto a nuevas tecnologías”, factores que, junto con el dinamismo de la agroexportación en provincias, respaldan la expectativa de un mayor peso del país dentro de la operación regional.