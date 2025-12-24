Vale recordar también que Alto Piura y Poechos no son los únicos proyectos G2G en cartera que, aparentemente, generaron interés de China, según el Midagri. Foto: Midagri.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

El ministerio precisó que, en el marco del proceso de contratación de Gobierno a Gobierno (G2G), el comité técnico seleccionó al país asiático tras evaluar y calificar las propuestas, que fueron presentadas el 14 de noviembre.

Se trató, a raíz del número de postulantes, de un proceso competitivo. En julio, delegaciones de estos cinco países, más Canadá, Japón y Países Bajos; visitaron Alto Piura y Poechos.

Con la selección del país ganador, el Midagri informó que el siguiente paso, de acuerdo al cronograma, será la firma del contrato G2G con China. Sin embargo, precisaron que para ello se necesitará una opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a la capacidad presupuestal disponible, para luego iniciar la etapa de negociación.

En ese contexto, la actual ministra de Economía, Denisse Miralles, ha manifestado antes su recelo con seguir impulsando proyectos bajo el modelo G2G por la presión fiscal que ello representa a las arcas del Estado peruano.

“Requiere un financiamiento del Estado. Se firma el convenio y se debe buscar el presupuesto disponible en los años que vienen, pero no tenemos el espacio fiscal para eso y seguir priorizando proyectos”, dijo entonces.

Vale recordar también que Alto Piura y Poechos no son los únicos proyectos G2G en cartera que, aparentemente, generaron interés de China.

