La iniciativa permitiría la venta directa de tierras del proyecto Chinecas a pequeños agricultores, asociaciones, empresas agrarias, comité de campesinos y productores agropecuarios. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que otorgaría facultades extraordinarias al Proyecto Especial Chinecas, en Áncash, para vender y adjudicar terrenos de manera directa.

