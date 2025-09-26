ProInversión proyecta adjudicar a una nueva empresa la operación de Olmos a finales del 2026 o inicios del 2027. Su misión principal será el recrecimiento de la presa Limón. (Fuente: Andina).
ProInversión proyecta adjudicar a una nueva empresa la operación de Olmos a finales del 2026 o inicios del 2027. Su misión principal será el recrecimiento de la presa Limón. (Fuente: Andina).
El día de ayer, 25 de septiembre, venció oficialmente la concesión de Novonor, a través de la Concesionaria Transvase Olmos (CTO), en el proyecto de irrigación del mismo nombre en Lambayeque. Así, empezará un periodo de operación transitoria, a cargo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), hasta que ProInversión logre adjudicar la obra a un nuevo operador.

