Públicamente desde el MEF, el ministro Raúl Pérez Reyes había comentado que no podían extender la concesión con Novonor por su pasado como Odebrecht, su anterior nombre. A mediados de julio, tras una sesión del Consejo de Ministros, el ministro apuntó que la normativa peruana le prohibía continuar con la APP por ese mismo motivo. (Fuente: Andina).
Alessandro Azurín
Iniciado septiembre, arrancó el último mes en el que Novonor, a través de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), estará a cargo del proyecto de irrigación Olmos en sus componentes principales. Aunque hace tiempo se decidió no extender la concesión, recién hace dos semanas el Gobierno de Perú comunicó oficialmente sus razones para terminar el acuerdo. Y ahora, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), que tomará su operación, exige que el Poder Ejecutivo cumpla sus promesas.

