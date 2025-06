La medida se extendería al menos hasta mayo del 2026 mientras la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) culmina el proceso para conseguir un nuevo operador privado para el proyecto de irrigación.

“Con el Ministerio de Economía y los privados se ha acordado que finalizado el contrato ya no va a haber una extensión a la concesión con Novonor, sino que va a ser el Midagri, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), quién va a asumir la administración temporal o transitoria del proyecto”, precisó el titular del Midagri, Ángel Manero, tras ser consultado por Gestión.

Como se recuerda, hasta hace unas semanas, el Gobierno indicaba que la intención era extender temporalmente el contrato de Novonor hasta que se consiga un nuevo operador privado. La idea, mencionó ahora Manero, era darle unos 8 meses adicionales a la concesionaria, pero el acuerdo no prosperó.

Hace unos meses el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, también señaló la necesidad de extender el contrato con Novonor para evitar la paralización de Olmos. Incluso recientemente se acordó un cronograma para continuar con el análisis de la propuesta de adenda al contrato de concesión, pero ¿qué pasó?

Tras conocerse la decisión del Midagri, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, conversó con Gestión precisando que se estaría faltando a unos acuerdos firmados con el ministerio para evaluar la extensión hasta de 18 meses o menos de la concesión.

En ese sentido, el GORE de Lambayeque actualmente se encuentra en un proceso de evaluación conjunta que cuenta con una calendarización que viene corriendo desde fines de mayo. El objetivo era que el Consejo Regional determine la aprobación el acuerdo entre el 18 y el 25 de agosto, para finalmente suscribir la ampliación del contrato el 1 de septiembre de este año.

Pérez explicó que no existió ninguna coordinación previa con su gestión sobre la posibilidad de que el Midagri tome el control del proyecto de irrigación.

“ Nunca nos hemos negado a que nos planteen otra propuesta legal y legítima. Nunca lo han hecho, no nos presentaron una alternativa concreta . Nosotros fuimos los más interesados en que Novonor se vaya, pero ¿qué hago cuando no tengo una alternativa legal? No me niego a esa otra opción bajo ninguna circunstancia, pero es irresponsable esas declaraciones que desconocen los convenios”, sostuvo.

El gobernador precisó que esta decisión del Midagri estaría contradiciendo dos convenios ya firmados, incluyendo un convenio tripartito entre el GORE de Lambayeque, Proinversión y el mismo ministerio firmados recientemente en Palacio de Gobierno.

Este acuerdo, identificado como Convenio 061-2025, fue suscrito por el gobernador junto con el viceministro de Desarrollo Agrario, Iván Ramos; y el director de Proinversión, Mario Hernández.

En ese documento, la cláusula quinta establece que “la suscripción del convenio no implica la transferencia de la titularidad del proyecto que se mantiene con el gobierno regional de Lambayeque”.

Además, señaló que finalizar la concesión no es tan simple. Por ello, el convenio tripartito asigna a Midagri la obligación de brindar la asistencia técnica en la evaluación del estado situacional de la infraestructura del trasvase y la recepción de los bienes del contrato de la concesión, para evaluar si la presa se entregó o no adecuadamente.

En medio de esta controversia, Pérez calificó el anuncio de Manero como una amenaza al clima de inversión en el sector agroexportador.

“Esto realmente trae como consecuencia ahuyentar las inversiones. La agroindustria ya está en las negociaciones para el financiamiento del año 2026, ¿creen que estas declaraciones no va a mellar en los bancos internacionales, el BID, el Banco Mundial?, ¿creen que no van a poner una alerta roja y los van a dejar sin financiamiento? Eso significaría que no podremos sembrar y es gravísimo“, declaró.

El gobernador regional de Lambayeque calificó el anuncio de Manero como una amenaza al clima de inversión en el sector agroexportador de Olmos. (Mario Zapata / GEC para Gestión)

¿Ingreso del Midagri implica riesgos para Olmos?

El camino que ahora plantea el Midagri para el proyecto Olmos no está exento de riesgos, advirtió la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Para Gabriel Amaro, presidente de AGAP, la principal preocupación es que la falta de entendimiento entre las autoridades pone en riesgo a los usuarios del proyecto y al propio Estado por el valor de la infraestructura.

“Han tenido años para resolver este tema, ya se hubiera hecho el proceso de concesión hace tiempo y no lo han hecho. Entonces, tenemos que llegar al extremo de que falten poquísimos meses para que venza. Lamentablemente cuando no se ponen de acuerdo los que corren el riesgo van a ser los usuarios del proyecto”, comentó.

El representante de AGAP indicó que la infraestructura de Olmos requerirá una serie de mecanismos para asegurar la continuidad y traspaso temporal del proyecto.

Asumir la operación implica enfrentar riesgos de operación y mantenimiento, que normalmente asume un concesionario.

“Hay riesgo por varios categorías. Uno es que haya daño en la infraestructura por una mala operación o por una no atención inmediata de algún evento que suceda. Hemos visto, independiente de las capacidades del Midagri, cuánto se demora el Estado en rehabilitar algo”, sostuvo.

En ese sentido, Amaro resaltó que hay una inherente lentitud del Estado que podría impactar en la producción agrícola en caso de un siniestro -o condiciones climáticas como el Fenómeno de El Niño-. Un solo día sin agua, recordó, puede significar la pérdida total de las plantaciones.

En medio de esta situación, precisó, están en juego más de US$ 3,000 millones en inversiones, otros US$ 1,000 millones anuales en exportaciones solo en Lambayeque, así como unos 70 mil empleos junto con todo el movimiento económico que implican para la industria de bienes y servicios.