La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declaró inadmisible el sexto pedido de indulto humanitario presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, según informó Canal N.

De acuerdo con Perú21, la decisión fue adoptada durante una sesión realizada este miércoles, en la que se evaluó el expediente ingresado el pasado 19 de mayo. En la misma reunión también se rechazó la solicitud de derecho de gracia planteada por el exmandatario, debido a que no se habrían subsanado las observaciones formuladas previamente.

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La Comisión de Gracias Presidenciales es el órgano encargado de evaluar las solicitudes de indulto y otros beneficios presidenciales antes de emitir una recomendación al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución, el presidente de la República puede conceder el derecho de gracia en determinados supuestos establecidos por la normativa vigente.

Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022. Fotos: Julio Reaño / @photo.gec

Castillo afronta además diversas investigaciones fiscales vinculadas a presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión presidencial. Entre ellas figuran los casos relacionados con reuniones en la vivienda del pasaje Sarratea, los presuntos sobornos vinculados a la empresaria Sada Goray y los ascensos en la Policía Nacional.

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Asimismo, el exjefe de Estado cumple una medida de prisión preventiva en procesos distintos a la condena que recibió por el fallido golpe de Estado.

Semanas atrás, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, señaló que no respaldaría decisiones que, a su juicio, contravinieran el marco legal vigente, al ser consultado sobre eventuales solicitudes orientadas a la liberación del exmandatario.