Congreso citó al ministro de Justicia por cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Foto: Minjus.
Congreso citó al ministro de Justicia por cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Foto: Minjus.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para este lunes 18 de mayo al , en medio de la controversia generada por el pedido de indulto presentado por el .

La sesión fue convocada luego de que el Gobierno peruano otorgara un plazo a la defensa de Castillo para subsanar la solicitud de “derecho de gracia” presentada en febrero por su abogado Walter Ayala.

En concreto, el titular del MinJus deberá informar sobre los criterios aplicados en la evaluación de gracias presidenciales y detallar el estado de los expedientes actualmente en trámite dentro de su sector.

La Comisión de Fiscalización pidió al ministro de Justicia detallar los criterios usados para designar nuevos integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.
La Comisión de Fiscalización pidió al ministro de Justicia detallar los criterios usados para designar nuevos integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.
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Cambios en comisión desataron cuestionamientos

La citación también se produce tras los recientes cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar este tipo de solicitudes.

Uno de los casos que generó polémica fue la designación y posterior , quien dejó el cargo el pasado 13 de mayo.

El Gobierno dio plazo para corregir el pedido de indulto presentado por Pedro Castillo. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
El Gobierno dio plazo para corregir el pedido de indulto presentado por Pedro Castillo. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
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Gonzáles había ingresado en reemplazo de .

Ante los cuestionamientos, Jiménez Borra sostuvo que las modificaciones en la comisión responden a procesos rutinarios derivados de renuncias de integrantes que aceptaron ofertas laborales en el sector privado.

Además, aseguró que el ministerio actúa con transparencia y respeto al Estado de derecho.

Los congresistas de Fiscalización también solicitaron revisar la idoneidad profesional de los actuales integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

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