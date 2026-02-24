Foto: Mincetur.
José Fernando Reyes Llanos juró este martes como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Así, se suma al gabinete liderado por Denisse Miralles, para el gobierno de José María Alcázar.

Perfil del titular del Mincetur

  • Abogado con trayectoria en el sector público, en cargos de asesoría jurídica y alta dirección en varios organismos del Estado (ministerios y entidades adscritas).
  • Ha sido jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y gerente general (designación temporal) del Instituto Nacional de Salud (INS).​
  • Se ha desempeñado como viceministro encargado de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el MTPE, según documentos oficiales.​
  • También fue gerente de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, donde se le describe como abogado especializado en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión pública y gestión de proyectos.​
  • Profesional especializado en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión pública y gestión de proyectos, de acuerdo con su descripción curricular difundida al asumir la Gerencia de Licencias de la FPF.​
  • Antes de asumir el cargo, se desempeñaba como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

