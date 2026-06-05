La propuesta legislativa que obligaría al etiquetado de los huevos también establece algunas exclusiones (foto: Freepik).
La propuesta legislativa que obligaría al etiquetado de los huevos también establece algunas exclusiones (foto: Freepik).
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que obligaría a realizar un etiquetado de los huevos que se producen en el Perú, ¿qué información se busca dar a los consumidores?

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