La medida obliga a realizar tres posibles etiquetado de los huevos, según el tipo de crianza que tienen las gallinas:

a) Los huevos producidos a través del sistema convencional llevarían en su etiqueta la palabra “jaula”.

b) Los huevos producidos por gallina de corral llevarían en su etiqueta la palabra “corral”.

c) Los huevos producidos por gallinas camperas llevarían en su etiqueta la palabra “pastoreo”.

Quedarían excluidos de la obligación del etiquetado los productores avícolas que no superen la tenencia de mil gallinas, así como la comercialización de huevos a granel, agrega el dictamen, el cual fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, en sesión realizada el pasado 22 de mayo.

En el caso de los huevos a granel, la información sobre el sistema en el que fueron producidos deberá estar a disposición del consumidor en el punto de venta final, indica el dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 6448.

Además, se establece que en toda publicidad de huevos se indique de forma clara y comprensible el sistema de producción correspondiente. Y se encarga al Indecopi la fiscalización de la norma. Finalmente, el dictamen fija un periodo de hasta tres años para la adecuación progresiva por parte de los productores avícolas.

En el Perú alrededor del 98% de los huevos que se venden provienen de gallinas criadas en jaulas. Foto: Sinergia Animal.

Cabe anotar que aún está pendiente que la iniciativa legislativa sea evaluada en la Comisión Agraria, antes de su pase al pleno del Congreso para su votación final.

El efecto del etiquetado de los huevos

En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que la medida busca dar una mejor información a los usuarios sobre las condiciones de producción de los huevos, lo cual puede servir a quienes opten por adquirir huevos producidos con estándares que dan mayor bienestar al animal. Asimismo, se busca seguir la tendencia internacional, como una legislación similar establecida en la Unión Europea.

Un reporte de Compromiso Verde, ONG que promueve los sistemas de producción que ofrezcan un mayor bienestar a los animales, refiere que el 98% de la producción de huevos en Perú se realiza en jaulas, espacios reducidos, algunos del tamaño de una hoja A4. “Las gallinas enjauladas no pueden ejercer su comportamiento natural. No pueden abrir sus alas, anidar ni caminar”, cuestionó Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde.

La medida propuesta ha generado diversas reacciones. Luz Arriaga, gerente comercial de Huevos del Valle, empresa que produce huevos con gallinas al libre pastoreo (en el campo) se mostró de acuerdo.”Se busca dar una mejor información al público, para que sepa qué tipo de producto está consumiendo, pues a veces se confunden”, refirió.

Asimismo, indicó que será importante la fiscalización que realicen las autoridades y las certificaciones, para verificar el tipo de crianza de las gallinas. “En nuestro caso contamos con certificaciones que garantizan que nuestras gallinas viven libres de jaulas”, subrayó.

Los huevos de libre pastoreo también se les denomina camperos, pues las gallinas son criadas a campo abierto. Foto: Huevos del Valle.

En contraparte, Pedro José de Zavala, gerente de La Calera, consideró a la medida innecesaria, pues señala que los huevos de corral y al pastoreo ya son etiquetados por los granjeros productores.

“Hoy ya existe el etiquetado, sin la necesidad de ninguna ley. Si tengo una gallina de corral o al libre pastoreo, le pongo el distintivo, pues cuesta producirlo un 30% más y tengo que venderlo más caro”, subrayó.

Asimismo, advirtió que la medida implicará un alza de costos para las granjas que producen en jaulas, pues tendrían que etiquetar los huevos. Y también para las bodegas, al tener que implementar avisos en las zonas de venta de huevos a granel.

“La ley no genera un beneficio al cliente, pues quien quiere huevos de corral o libre pastoreo, ya los tiene identificados. La medida lo que haría es incrementar costos al granjero productor y a las bodegas”, remarcó.

Pedro José de Zavala estimó que en el Perú alrededor del 98% de los huevos que se venden provienen de gallinas criadas en jaulas. “El huevo de corral y de libre pastoreo es para muy poca gente, pues es más caro”, anotó.

El dato. Según cifras del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), en el Perú existen 490 granjas comerciales, que producen alrededor 684 millones de huevos mensuales. El 90% de la producción de huevos se comercializa a granel. Y el 88% de las granjas pertenecen a pequeños productores, quienes pueden tener hasta 20,000 gallinas.