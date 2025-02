En el Perú se registraron poco más de 29.3 millones de gallinas ponedoras y de ese universo, el 98% perteneciente a la industria de huevos “vive en jaulas es espacios del tamaño de una hoja A4″, según el reporte citado.

“Estas gallinas no pueden ejercer ninguno de sus comportamientos naturales como abrir sus alas, picotear o anidar. Son tratadas como cosas”, explica Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde, a Gestión.

Qué hay detrás del huevo que consumes

El sondeo de Ipsos reflejó que el 76% de los peruanos desea saber de dónde provienen los huevos que consumen, y un 59% considera inaceptable que se comercialicen huevos de gallinas enjauladas. Incluso un 69% cree que debe prohibirse su venta.

¿A qué males están expuestas las gallinas ponedoras criadas en jaulas? Lopes recuerda que es común que, al estar encerradas toda su vida, padezcan estrés. El 98% de las aves yace en un sistema de confinamiento de jaulas en batería, apiladas en torres de hasta seis niveles, mientras que un 2% restante está bajo el sistema de producción libre de jaulas: sea corrales (galpones) o libre pastoreo.

En casos de las enjauladas, Lopes señala que “se les cortan los picos poco después de nacer para evitar que se lastimen entre ellas”.

Además, sostiene que las gallinas ponedoras enjauladas suelen vivir hasta cinco veces menos que una en libertad. Y, con el objetivo de evitar enfermedades, estas aves ingieren más antibióticos para evitar brotes de salmonella.

“Se crían a las gallinas con jaulas una arriba de la otra. Y como no se mueven nunca desde el inicio de sus vidas, no pueden mover sus alas y sus huesos no tienen calcio suficiente. Se les aplica una cantidad absurda de antibióticos por su atmósfera no natural”, relató.

El 98% de las aves vive en un sistema de confinamiento de jaulas en batería, apiladas en torres, mientras que un 2% restante está bajo el sistema de producción libre de jaulas: sea corrales (galpones) o libre pastoreo, según reporte de Ipsos y Compromiso Verde. Foto: Compromiso Verde

Valor nutricional: ¿es mayor en un huevo de gallina libre?

La nutricionista Saby Mauricio reconoce que sí hay “evidencia respecto a las ventajas nutricionales de los huevos de gallinas libres” respecto al mayor contenido de ácidos grasos omega 3, menor contenido de colesterol y mayor contenido de magnesio; no obstante, “no se encontró diferencia significativa entre el contenido de proteína”, que es el nutriente más importante del huevo.

“Todas las granjas dedicadas a la crianza de aves para consumo humano deben estar registradas ante el Senasa y cumplir los requisitos sanitarios. La norma técnica vigente del Perú (NTP 011.219.201) no incluye o no discrimina si es mejor o peor el tipo de crianza. No dice si es mejor libre o en jaula. Hay mejoras en los nutrientes de la crianza libre pero en la proteína no hay evidencia científica de que sea mejor” , comentó para este diario.

Mauricio sostiene que “dependerá de futuras publicaciones” para mejorar la selección del tipo de huevo que pongamos en nuestras mesas —pero se mostró partidaria de consumir los huevos de gallinas libres de jaulas por ser una opción “más natural”—.

Cabe recordar que desde el Congreso de la República se busca promover la transparencia en el etiquetado de los huevos.

En esa línea, Luz Arriaga, gerenta comercial de Huevos del Valle —una de las empresas dedicadas íntegramente a la producción de huevos de gallinas libres de jaulas— añade que las aves de libre pastoreo gozan de una alimentación más saludable respecto a las enjauladas, lo cual se observa en el color de la yema.

“La diferencia es notable en el sabor, textura e intensidad de los colores del huevo. Nuestras aves tienen un espacio de 600 metros de libre pastoreo y una alimentación con maíz 100% regional y alfalfa. En cambio, las que producen en baterías de jaulas y confinadas comen transgénicos o alimentos industriales de baja calidad. Sumado a que están en ambientes artificiales”, relató a Gestión.

Impacto en el consumidor

Una plancha de huevos (30 unidades) en los mercados minoristas oscilan entre S/ 12 y S/ 16 —dependiendo de la temporada, indica Arriaga— mientras que una producida por gallinas libres de jaulas, ronda los S/ 30. Las planchas de 60 unidades, suelen costar cerca de S/ 50.

¿La razón de que el precio sea mayor? Arriaga señala que la crianza de gallinas libres implica un costo 40% superior respecto al industrial que domina el mercado.

Por otro lado, en el Congreso anida el PL 6448/2023-CR de Sigrid Bazán (CD-JPP), quien alega que los consumidores tienen derecho a acceder a información “veraz, detallada y suficiente” de los sistemas de producción de huevos para contribuir al “fortalecimiento del bienestar animal” tal como manda la Ley de Protección Animal (Ley N° 30407).

Gallinas criadas en jaulas reciben más cantidades de antibióticos y están en un ambiente artificial. Son más propensas al estrés lo que impacta en la calidad del producto final: el huevo. Foto: Compromiso Verde

Compromisos para promover el consumo de huevos de gallinas libres

Sandra Lopes de Compromiso Verde reconoce que Perú se encamina “a una transición cada vez más visible y esperanzadora” ya que grandes granjas como La Calera apuestan paulatinamente por la crianza de gallinas ponedoras en libertad.

Dato

A la fecha, Compromiso Verde ha suscrito 15 compromisos corporativos para priorizar el consumo de huevos de gallinas libres de jaulas para “demostrar que el bienestar animal puede y debe ser parte de la agenda empresarial”. Por ejemplo, la cadena de hoteles Belmond empleará estos huevos a nivel mundial. Otras marcas comprometidas son Doomo Saltado, Terminal Pesquero, Hoteles Estelar y Armónica.

