En diciembre de 2023, el sector avícola representó el 26.5% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, con un 22.3% correspondiente a aves y un 4.2% a huevos de gallina, según los datos del Sistema Integrado de Estadística Agraria. Esta cifra posicionó al sector como la principal fuente de proteína animal a nivel nacional y regional.

Ante esto, la región de La Libertad genera más del 25% de la producción avícola a nivel nacional y el 19% de la producción de huevos para consumo. Sin embargo, durante el primer trimestre de este año, sufrió un gran impacto debido a la presencia de la gripe aviar, que afectó a miles de aves de corral. Según informó Alfonso Medrano Samame, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad a Gestión, se registraron cerca de 30,000 muertes en Chepén.

Cabe señalar que el alcance de estos brotes va más allá de las pérdidas económicas y comerciales, ya que representan un grave problema de seguridad alimentaria.

“Más del 65% de las proteínas que consumen los peruanos provienen de los pollos y los huevos, y precisamente estos animales están expuestos al virus de la influenza. Estamos hablando de una población de 9 millones de gallinas ponedoras, que producen cerca de 17.5 millones de pollos bebes al mes”, expresó.

Grandes pérdidas

El titular de la Cámara de Comercio de La Libertad mencionó que, en el transcurso del año, las pérdidas pueden ascender a millones de dólares, ya que este virus ataca de manera muy rápida, provocando la muerte de miles de aves de corral. Según señaló, en el 2023 más de 400,000 aves murieron en Lima, lo que generó una caída significativa en la economía.

“Hay que tener en cuenta que una gallina reproductora en su ciclo de vida (18 meses) puede generar 160 pollitos. Sin embargo, si mueren más de 415,000 reproductoras, estamos dejando de producir más de 66 mil aves que podrían ser consumidas por las familias peruanas. Esto genera millones de dólares perdidos”, agregó.

Importancia de la vacunación

Un punto que reveló Medrano, quien también es médico veterinario y zootecnista especialista en aves, es la problemática de la informalidad. Mencionó que cerca del 25% de los criadores en este sector no están formalizados ni inscritos en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Ante esto, señaló que si algún productor tiene su criadero de manera informal, no podrá acceder a las vacunas que brinda la institución, ya que ellos solo venden estos productos a los criadores que están inscritos.

“La vacuna contra la influenza está controlada por el Estado y no se vende sin la autorización del Senasa. Es por eso que se requiere la intervención del Gobierno para instar a estos criadores a registrarse y así evitar perjuicios para otras granjas”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones de Medrano, el costo de las vacunas contra la gripe aviar no es elevado, ya que el precio oscila entre los US$ 35 y US$ 40, y una vacuna puede alcanzar hasta mil dosis.

“El problema no es el precio de la vacuna, el tema es la informalidad. Está demostrado que el sector avícola mueve más del 40% de la economía en el país y se deben proteger a nuestras aves, sobre todo al pollo, gallina, pato, que son las más consumidas por las familias”, declaró.

Imagen de archivo | Un trabajador del gobierno examina pollitos en busca de signos de infección por gripe aviar. (Foto de CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Plan de vacunación

Juan José Fresán, líder de Salud Animal de Boehringer Ingelheim, sostuvo que esta enfermedad es altamente contagiosa y afecta principalmente a las aves silvestres y de corral. “Cuando este virus entra en las granjas, la única forma de combatirlo es sacrificando lotes enteros, lo que resulta en enormes pérdidas debido a la eliminación de estos animales”.

De acuerdo a lo que mencionó, es necesario idear un plan de vacunación para asegurar la crianza y la evolución de estas aves. “Lo que se acostumbra en las aves ponedoras es colocarle dos dosis y en el caso de las reproductoras tres. Esto es un proceso de vacunación que puede ir variando entre zonas, criadores, pero es lo común que se utilizan en las granjas”.

“El costo de la vacunación es mínimo, pero su impacto es enorme. La idea es concienciar a los productores sobre lo que puede significar no participar en un proceso preventivo de vacunación, ya que la eliminación de todas estas aves tiene un impacto significativo en su economía”, dijo.

Plan piloto para reforzar la sanidad avícola en Chepen

Ante la problemática que enfrenta la provincia de Chepén debido a la presencia de la gripe aviar, se presentó un plan piloto ante Senasa para reforzar la sanidad avícola en esta localidad. Este plan fue aprobado el 14 de mayo. Esto se desarrolló en un trabajo conjunto entre la Cámara de Comercio de La Libertad, Asociación Peruana de Avicultura y la La Asociación Productora de Huevos.

Se ven pollitos en una granja avícola durante los controles realizados por trabajadores del gobierno para examinar a los animales en busca de signos de infección por gripe aviar. (Foto de CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Según menciona el documento, el objetivo es fortalecer la sanidad avícola en esta localidad del país mediante el trabajo articulado entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la Asociación Peruana de Agricultura. Además, buscan reforzar la bioseguridad e incrementar el porcentaje de vacunación contra la influenza aviar en granjas comerciales de reproductoras abuelas, reproductores padres, postura comercial, engorde de pavos y patos, tanto con autorización sanitaria para la apertura y funcionamiento como sin ella en esta localidad.

