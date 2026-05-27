El primer ministro español, Pedro Sánchez, derecha, y el ex primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 26.º Congreso de la Internacional Socialista en Madrid en 2022. Fotógrafo: Oscar Del Pozo/AFP/Getty Images
El primer ministro español, Pedro Sánchez, derecha, y el ex primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 26.º Congreso de la Internacional Socialista en Madrid en 2022. Fotógrafo: Oscar Del Pozo/AFP/Getty Images
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, logró revertir una amplia desventaja en las encuestas para mantenerse en el poder en 2023, contó con un aliado decisivo: su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tres años después, los problemas judiciales del exmandatario amenazan con convertirse en un serio obstáculo para las aspiraciones de reelección de Sánchez el próximo año.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.