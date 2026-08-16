¿Dónde se ubica la operación y cuál es su historia?

La operación se ubica en la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua, aunque su acceso se da a través de la ciudad de Arequipa y su producción se exporta por el puerto de Matarani. La unidad combina una mina subterránea y un tajo abierto, y fue desarrollada originalmente por la Compañía Minera Milpo, luego absorbida por Nexa Resources, firma que decidió desinvertir en el activo.

¿Cómo fue el reinicio de operaciones?

Tras la compra ejecutamos trabajos de rehabilitación de toda la capacidad instalada. La marcha blanca se inició en diciembre del 2025 y los primeros cátodos se obtuvieron en febrero del 2026, mes que cerró con una producción cercana a las 69 toneladas.

¿Cómo avanza hoy la producción de Chapi?

Chapi cuenta con una capacidad instalada para producir 10,000 toneladas finas de cobre al año, equivalentes a algo más de 800 toneladas mensuales. Desde el reinicio hemos venido escalando progresivamente el perfil productivo. Para agosto proyectamos acercarnos a las 500 toneladas de cátodos de cobre, lo que equivale a más del 60% de nuestra capacidad instalada operativa.

¿Por qué el escalamiento es gradual?

Porque el proceso consiste en aplicar líquidos sobre el mineral apilado para extraer el metal —lixiviación en pilas—, lo que requiere más tiempo para disolver los componentes que en una planta convencional de procesamiento. No es como flotación, en que la tonelada que ingresa se convierte en concentrado casi inmediato.

¿Qué destino tiene esa producción?

En el plano metalúrgico logramos producir cátodos de cobre con una pureza de 99.999%. La totalidad de esa producción se está enviando a Corea del Sur, en el marco del acuerdo comercial que mantenemos con Hartree, casa de comercialización de metales que además es accionista de Quilla.

Víctor Gobitz, CEO de Quilla Resources.

Quilla triplicará su producción de cobre

¿Qué trabajos de exploración vienen ejecutando?

En paralelo a la producción ejecutamos una campaña de perforación con seis máquinas y un programa cercano a los 30,000 metros. A ello se suman concesiones adquiridas el año pasado al norte de Chapi, que no formaban parte de la compra original. En conjunto manejamos más de 20,000 hectáreas.

¿Cuál es el plan de crecimiento?

Apuntamos a desarrollar cuatro tajos abiertos: Cuprita, Atahualpa, Pampa Negra y Candelaria, hoy en etapa de perforación y estudios de geotecnia, hidrogeología y geología. El objetivo es sustentar un proyecto que lleve la producción de 10,000 a 30,000 toneladas de cátodos de cobre al año.

¿Cuánto invertirán en esa expansión?

El estudio conceptual ya concluyó y ahora pasará a un nivel de mayor detalle. Todavía no tenemos un número cerrado, pero está en el rango de US$ 200 a US$ 300 millones de inversión.

¿Qué implicancias ambientales tiene la ampliación?

La expansión de la planta SX-EW se hará sobre la misma huella operativa y el sistema de lixiviación es cerrado, sin descarga de aguas industriales. Las licencias de agua vigentes cubren el proceso ampliado y solo se requerirá mayor consumo de energía, cubierto por una subestación al pie de la planta. El entorno, además, es árido, sin actividad agrícola ni población en las inmediaciones. Ese atributo es lo que nos hace ambicionar que vamos a poder explicarlo a la autoridad y obtener el permiso en plazos más breves.

¿Cuál es el cronograma de permisos?

Prevemos presentar el estudio ambiental hacia fines del 2027, obtener el permiso en el 2028 y avanzar luego con las autorizaciones de construcción y operación.

Chapi cuenta con una capacidad instalada para producir 10,000 toneladas finas de cobre al año, equivalentes a algo más de 800 toneladas mensuales.

Quilla alista su salta a la Bolsa de Toronto

¿Cómo está compuesto el accionariado de Quilla?

Quilla es hoy una empresa privada. Su accionariado lo componen la familia Gobitz, Hartree, la canadiense Elemental Royalties y dos fondos familiares, uno domiciliado en Inglaterra y otro en el Perú.

¿Qué significó el ingreso de Elemental Royalties?

Se concretó mediante una transacción mixta: la firma incorporó una regalía de 1% y adquirió el 9% de las acciones de Quilla, operación que significó un aporte de US$ 25 millones. La regalía sobre Chapi fue colocada años atrás por IMX —firma luego adquirida por Elemental— y ahora se incrementó en el sector norte: Candelaria y Pampa Negra.

¿Por qué optaron por ceder regalías futuras en lugar de tomar deuda?

Es la lógica del negocio minero. Cuando uno empieza operaciones tiene poca historia financiera, poca historia contable; es muy difícil acceder a una deuda. Estos fondos permitirán acelerar los estudios técnicos sin distraer la caja de la operación.

¿Cuándo saldría Quilla a la Bolsa de Toronto?

Ya sostuvimos reuniones con entidades financieras, estudios de abogados y firmas que acompañan estos procesos. La decisión se tomaría en el último trimestre de este año a nivel del directorio y, de concretarse, podríamos listar en el primer trimestre del 2027. Subiremos a la bolsa no como una empresa de exploración junior, sino como una empresa de producción a una escala menor, pero con un proyecto de crecimiento.

Chapi guarda sulfuros y Quilla lo compara con Cerro Verde

¿Qué potencial existe en sulfuros?

El yacimiento se ubica en la franja cuprífera del sur, la misma de Cerro Verde, Los Calatos, Cuajone y Toquepala. La perforación actual busca mineral lixiviable —extraíble con líquidos—, pero en profundidad existe sulfuro primario, mineral complejo en capas profundas, cuyo desarrollo demandaría otro nivel de inversión y una planta de flotación para producir concentrados. Ese potencial no es teórico: en los años 60 Chapi fue operada por la japonesa Nippon Mining, que desarrolló una mina subterránea y llegó a producir concentrados de cobre. Es un caso comparable a la historia de Cerro Verde, que pasó de producir cátodos a operar dos plantas de flotación.

¿Evalúan sumar un socio estratégico o un operador de mayor espalda financiera?

Hoy no hay ninguna conversación en curso, aunque no descartamos crecer respaldados por una organización de mayor dimensión.

¿Y nuevos activos?

Quilla fue concebida como plataforma de activos de cobre en el Perú y la región, y seguimos evaluando oportunidades brownfield y greenfield. Uno tiene que estar abierto a todas las oportunidades que se presenten. Hay muy pocos proyectos de expansión sobre minas existentes, como hemos podido ver en Chapi. Las mayores oportunidades están en proyectos que parten desde cero, y dentro de estos hay algunos con un mayor nivel de conocimiento técnico, en geología y metalurgia, más avanzado que otros.

CLAVE.

Perumín 38. Víctor Gobitz presidirá la convención, que se realizará en Arequipa el próximo año. El ejecutivo adelantó que será “Integración y formalización para el desarrollo regional”, en un país donde más del 60% de la fuerza laboral se mantiene en la informalidad. “Tenemos que lograr que el desarrollo del país sea armónico”, sostuvo.