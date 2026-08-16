Víctor Gobitz presidirá Perumín 38, convención que se realizará en Arequipa el próximo año. (Foto: IIMP)
Víctor Gobitz presidirá Perumín 38, convención que se realizará en Arequipa el próximo año. (Foto: IIMP)
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Edgar Velito
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La minera Quilla Resources, empresa domiciliada en Canadá, adquirió la mina de cobre Chapi en diciembre del 2024 a Nexa Resources, tras un proceso de due diligence que le tomó casi dos años. La unidad, ubicada en Moquegua, permanecía detenida en régimen de mantenimiento por más de 12 años. Hoy vuelve a producir cátodos de cobre y la compañía ya trabaja en un plan de crecimiento. Víctor Gobitz, CEO de Quilla Resources, detalló a Gestión cuánto proyecta invertir y qué pasos siguen para su ingreso a bolsa.

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