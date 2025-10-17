Producción de cobre tuvo una merma en agosto, cayó en la mayoría de las top ten productoras en el Perú
Elías García Olano
mailElías García Olano

Esta semana el Gobierno autorizó oficialmente el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, en construcción por Southern Perú, y que se espera contribuya a incrementar la producción cuprífera nacional en los próximos dos años.

