Joseph Paucar, gerente comercial de Rodasur, resaltó que la compañía cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento en ventas del 10%, impulsado por la operación de un nuevo almacén estratégico en Lima que optimizó los tiempos de entrega y la implementación de proyectos de remanufactura con clientes mineros.

“Al cierre de setiembre estamos igualando la venta total del año pasado. Además, nuestra operación vinculada a nuestro socio SKF creció en un 40% vs. el año pasado”, indicó a Gestión.

Actualmente, el negocio principal de la firma se concentra en la línea de rodamientos (piezas mecánicas), que atiende a los sectores automotriz, industrial y minero. No obstante, los servicios de instalación, mantenimiento predictivo y monitoreo vienen ganando terreno de manera sostenida.

“Aunque nuestro negocio principal es el suministro de rodamientos a la industria, el servicio de mantenimiento representa alrededor del 10% de las ventas. Dicho segmento viene creciendo a un ritmo anual de 60%, impulsado por la demanda de soluciones integrales y no solo de producto”, detalló.

Joseph Paucar, gerente comercial de Rodasur.

Rodasur negocia servicios de remanufactura con minera en Perú

A nivel de marcas, Rodasur distribuye 12 en total, entre rodamientos, transmisión de potencia, sellos, soportes y productos de mantenimiento. Entre ellas, la fabricante sueca SKF concentra la mayor parte de las ventas, con un 30% del total y hasta un 70% en el segmento industrial.

Asimismo, cuenta con su marca propia de rodamientos JML para el sector automotriz, segmento en el que también incluyen rodamientos japoneses y europeos. “Estamos evaluando incorporar una nueva marca enfocada en transmisión de potencia, acoples y rodillos para fajas transportadoras. Esta nueva línea de negocio aún no la tenemos, pero la idea es sumarla próximamente a nuestro portafolio”, adelantó el ejecutivo.

Precisamente en minería, Rodasur ya participa en proyectos con empresas del sector. “Estamos culminando la remanufactura (recondicionamiento para extender la vida útil del producto) de dos rodamientos para molinos de una minera de gran escala. Asimismo, ya hemos ejecutado remanufacturas menores para reparadores que tercerizan este tipo de trabajos”, adelantó.

En Perumin, la empresa apunta a consolidarse como aliado estratégico de la minería, con soluciones que combinan innovación, soporte técnico especializado y un enfoque en sostenibilidad.

Rodasur invertirá hasta US$ 2 millones en nuevos centros de distribución

Como parte de su plan de expansión hacia 2026, la compañía proyecta la construcción de un segundo centro de distribución en Arequipa, con un área de entre 500 m2 y 1,000 m2, orientado a atender la minería y fortalecer los negocios en el sur del país.

Asimismo, proyectan la apertura de otro centro en Trujillo (enfocado en la agroindustria, pesca, entre otros), con una inversión conjunta estimada entre US$ 1 millón y US$ 2 millones, ambos con miras a iniciar operaciones en el segundo semestre de 2026.

Sobre la posibilidad de fabricar parte de sus rodamientos en el país, el ejecutivo no lo descarta y considera viable desarrollar esta línea en Perú junto a su socio SKF, aunque en un horizonte de largo plazo. “SKF cuenta con fábricas en Argentina y una planta en Arequipa dedicada a la remanufactura de rodamientos. Si los costos resultan competitivos, considero que sería factible producir aquí, más aún con los diversos proyectos interesantes que existen en Perú”, comentó.

Con estas iniciativas, Rodasur espera cerrar 2025 con un crecimiento en ventas de entre 12% y 15%, y para el 2026 aspiran un crecimiento de 18%, impulsado por la consolidación de sus soluciones, nuevos contratos en la minería y la expansión regional en el sur y norte del país.

DATOS CLAVES.

. Los rodamientos son piezas mecánicas que facilitan el movimiento de las partes de una máquina, desde equipos pequeños como bombas hasta maquinaria pesada como los molinos HPGR. Almacenes y sucursales. La empresa cuenta con dos centros de distribución en Lima, tres sucursales (tienda y almacén) en Piura, Chiclayo y Trujillo, y un centro de distribución en Arequipa.