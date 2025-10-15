La empresa cuenta con dos centros de distribución en Lima, tres sucursales (tienda y almacén) en Piura, Chiclayo y Trujillo, y un centro de distribución en Arequipa. (Foto: Rodasur)
La empresa cuenta con dos centros de distribución en Lima, tres sucursales (tienda y almacén) en Piura, Chiclayo y Trujillo, y un centro de distribución en Arequipa. (Foto: Rodasur)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa peruana de suministro de rodamientos Rodasur se prepara para dar un salto estratégico en su crecimiento, con planes que combinan la expansión de su red de distribución en distintas regiones del país, el fortalecimiento de servicios especializados para sectores clave como minería, industria y agroindustria, y el desarrollo de nuevas líneas de negocio que buscan ampliar su portafolio. Con estas iniciativas, la compañía apunta a consolidar su presencia nacional y posicionarse como un aliado integral para sus clientes en los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Caylloma: una mina de 500 años que sigue brillando, ¿mayor vida y producción a la vista?
Cuatro proyectos en la ruta de Conelsur: entre compras y desarrollos, ¿se harán en 2025?
Boom minero y retail “abren puertas” al crecimiento de Cassadó: los proyectos en cartera

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.