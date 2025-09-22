Conelsur opera cerca de 1,000 kilómetros de líneas de transmisión, además de más de 20 subestaciones, propias y de terceros, en Perú. (Foto: Conelsur)
El sector eléctrico se mantiene entre los más dinámicos en materia de inversiones. En transmisión eléctrica, por ejemplo, está previsto la licitación de 18 proyectos que forman parte del Plan de Transmisión 2025-2034 por un monto superior a los US$ 915 millones. Entre los interesados en estos procesos públicos figura Conelsur, parte de Transelec (la principal empresa transmisora en Chile). En diálogo con Gestión, su gerente general, Cristián Arratia Gallardo, detalló los principales proyectos en marcha. ¿De qué se tratan?

