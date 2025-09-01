Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Difusión)
Mediante la , se designa a Francisco Martín Mendoza Saldarriaga, en el puesto de viceministro de Electricidad del , puesto considerado de confianza.

El presente dispositivo legal es refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

Francisco Mendoza se graduó como Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Además, cuenta con un Máster en Dirección y Gestión Empresarial (MDGE) en la Universidad de Piura.

También posee diplomados en tecnologías de e-business y gerencia de proyectos bajo estándares del Project Management Institute (PMI).

Mendoza ejerció como ingeniero consultor externo para la Dirección Regional de Energía y Minas de Tumbes entre marzo de 2007 y agosto de 2012. Antes, entre octubre de 2004 y febrero de 2007, se desempeñó como ingeniero proyectista en la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Tumbes, desarrollando estudios y proyectos clave para la planificación regional.

