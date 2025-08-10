Más de 750 mineros en vías de formalización de los distritos de Nasca (Ica), Acarí (Arequipa), Puquio y Pausa (Ayacucho) participaron en la campaña Formalización Responsable, organizada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en coordinación con la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE).

Durante esta jornada, los mineros recibieron asistencia técnica y capacitación sobre los requisitos y condiciones de permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como los pasos necesarios para avanzar en su proceso de formalización y sumarse a los miles de productores que apuestan por una minería sostenible.

Estas acciones forman parte de la ruta de la formalización, que el Minem, a través de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), impulsa en diversas regiones del país, con el objetivo de promover una pequeña minería responsable, sostenible y con enfoque territorial.

Como se recuerda, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó que el gobierno está comprometido con los pequeños mineros y mineros artesanales que tienen voluntad de alcanzar su formalización, y que el Minem los apoya para que puedan lograr su incorporación plena a la legalidad antes de fin de año, cuando vence el Reinfo.

La campaña continúa en las regiones de Cajamarca, Apurímac, Madre de Dios, Cusco y Ayacucho y, con estas acciones, el Minem reafirma su rol como ente rector del sector minero nacional, y su compromiso de promover una minería moderna, sostenible y formal, que contribuya al desarrollo regional y nacional.