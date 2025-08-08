El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, precisó que el pasado 30 de junio de este año finalizó el plazo de formalización para 50 mil 565 mineros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 32213.

“No fueron excluidos de forma arbitraria; simplemente culminó su periodo de formalización según la ley. Este gobierno, además, dio una extensión por única vez para otros casos, y lo hizo conforme a la norma”, precisó el ministro.

¿Cuántos fueron? El 4% de los mineros que terminaron su proceso en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) presentó recursos de reconsideración ante el Ministerio o el Consejo de Minería, detalló.

Montero manifestó que el reducido porcentaje de apelaciones es una señal de que el procedimiento se está desarrollando de manera correcta.

“Si fueran 20% estaría preocupado; si fueran 50%, renuncio. Pero es 4%, gol. Pusimos el ojo en el sitio correcto y la bala en el sitio correcto”, añadió en el Simposio Internacional de Innovaciones Tecnológicas Mineras, realizado en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). .

El ministro indicó que 31 mil 560 titulares del REINFO recibieron una extensión excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025 para culminar su proceso.

Además, mencionó que estas unidades productivas representan aproximadamente un millón y medio de personas vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal, los cuales en muchos casos no están en planilla, no cuentan con seguro de salud y laboran sin las condiciones de seguridad adecuadas.