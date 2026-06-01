Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se enfrentaron en el debate presidencial a una semana de la segunda vuelta electoral, el próximo 7 de junio. Cuatro temas fueron el centro de la conversación: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

En este artículo, el foco se concentrará en las propuestas de Sánchez y en el bloque de economía. ¿Cómo fue la intervención del candidato de Juntos por el Perú?

“[...] He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú: gobiernos locales, regionales, he sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos y tienen toda la razón, pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades, los problemas del Perú, me he formado para ello. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia [...]”, fueron las palabras iniciales del candidato en el debate ante la premisa: “¿Por qué debería ser escogido como presidente?“.

Además, en los primeros minutos cuestionó los últimos 10 años y culpó directamente al partido de la candidata de Fuerza Popular.

Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan el debate presidencial con miras a la segunda vuelta 2026 | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Bloque economía, empleo y reducción de la pobreza

En el bloque de Economía, empleo y reducción de la pobreza, el candidato Sánchez inició cuestionando que la remuneración mínima vital (RMV) esté por debajo de la canasta básica para una familia de cuatro (S/ 1,848, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática).

“La RMV es de S/ 1,130. Es una injusticia. Por eso, en un Gobierno de Juntos por el Perú, hemos decidido avanzar hacia ese más de S/ 1,800 empezando con [un incremento] a S/ 1,500″, insistió.

A esto, prometió, se crearía un fondo de S/ 15 mil millones para créditos accesibles para emprendedores, sobre todo, para mujeres: “Crédito barato, con garantías, pero donde también se dé asistencia técnica para diversificar con tecnología e innovación”.

Sobre las acciones para revertir las cifras de pobreza, que hoy afectan al 25.7% de la población y que cada vez se va al lado urbano, el candidato Sánchez propuso que, en un primer año de Juntos por el Perú, “no menos de 1 millón de familias van a ser reconocidas por una pensión para luchar contra la pobreza. ¿A quién le corresponderá? A la mujer emprendedora, a la mujer cabeza de hogar, porque ella conoce la economía como la palma de su mano".

En otro momento, el candidato subrayó que Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tendría luz verde para continuar en la entidad monetaria. “[...] creemos en el trabajo, el derecho a crecer, tener riquezas. Vamos a garantizar las políticas de Estado, que existen desde el 79: estabilidad macroeconómica, autonomía del BCRP. Hemos conversado con el equipo técnico y es correcto, la política de Estado también significa la permanencia de Julio Velarde [en el BCRP]. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan”, puntualizó.

Incluso en el debate técnico, donde participó Pedro Francke como vocero económico de Juntos por el Perú, ya se había mencionado la intención de que Velarde continúe. Sin embargo, esto va en contra de lo que inicialmente se había mostrado desde el partido y desde las declaraciones de Antauro Humala, un personaje que ha estado cerca en estas elecciones, respaldando a este candidato.

Sánchez también destacó que es importante invertir en industrialización: “Hay que industrializar y tecnificar. Es la única forma de generar valor agregado e incorporar a nuestra pequeña agricultura y a todos los sectores como Gamarra, clúster textil, en las grandes cadenas de valor”.

Pregunta ciudadana: micros y pequeñas empresas

En el mismo bloque económico, se abrió espacio para una pregunta ciudadana: “Las micro y pequeñas empresas evitan formalizarse debido a la alta carga tributaria y excesiva burocracia estatal. ¿Qué reforma específica plantea en el régimen tributario para incentivar la formalización de las mypes, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores?“.

Al respecto, el candidato por Juntos por el Perú subrayó que el país requiere una “profunda democratización de acceso a la riqueza”: “La gran formalización que uno dice no está vinculada a solo un tema burocrático. [En Perú] hay un régimen mercantilista [...] no hay economía social de mercado”.

Detalló que, a su consideración, la democratización de la riqueza es igual, por ejemplo, a una nueva “minería social” y una segunda reforma agraria para tecnificar a la pequeña agricultura.

De manera general, dijo también que se promoverá la inversión en proyectos como el tren Bioceánico o carreteras para circular como la Carretera Central. “Esas infraestructuras pueden contribuir. Queremos que todas las banderas vengan a generar ‘chamba’ y progreso”, señaló.

En un momento de la discusión en este bloque económico, Sánchez coincidió con declaraciones que aseguran que el Congreso de la República es responsable de la farra fiscal y señaló a Fujimori como la responsable de esta situación.