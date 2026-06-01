La Clínica Ricardo Palma incorporó el sistema Da Vinci a su programa de cirugía pediátrica y realizó el primer procedimiento robótico pediátrico en una clínica privada del Perú, marcando un nuevo hito en innovación médica y cirugía de alta complejidad en el sector salud.

En total, ya se han realizado tres cirugías robóticas pediátricas en pacientes de entre 4 y 12 años, las cuales han cursado sin complicaciones, con menores tiempos de hospitalización y adecuada recuperación postoperatoria, consolidándose como las primeras intervenciones realizadas con asistencia robótica Da Vinci en una institución de salud privada del país.

“La cirugía robótica pediátrica exige un alto nivel de preparación. No basta con contar con la tecnología: los especialistas deben pasar por un entrenamiento riguroso y procesos de certificación internacional para operar con el sistema Da Vinci. En estos tres casos, ese estándar nos permitió aplicar una técnica de menor impacto quirúrgico, con precisión, seguridad y buenos resultados para nuestras pacientes”, señaló el Dr. José Luis Apaza, cirujano pediatra y coordinador del servicio de Pediatría de Clínica Ricardo Palma, responsable de las intervenciones.

El sistema Da Vinci permite realizar procedimientos mínimamente invasivos mediante instrumentos articulados y visión tridimensional de alta definición, bajo control total del cirujano. Su incorporación a la cirugía pediátrica representa un avance relevante, pues permite realizar procedimientos en niños con mayor precisión, menor impacto quirúrgico y mejores condiciones de recuperación para los pacientes.

“Ser pioneros en cirugía robótica pediátrica dentro del sector privado refleja nuestra visión institucional de incorporar innovación médica con propósito y un impacto real en la atención de nuestros pacientes, aportándoles valor. Da Vinci no es solo una nueva tecnología, sino parte de un ecosistema clínico pediátrico que integra especialistas, protocolos, infraestructura y servicios altamente especializados como UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Neonatología, Emergencia Pediátrica y Hospitalización Pediátrica, permitiéndonos elevar el estándar quirúrgico y de atención integral en el país”, señaló el Dr. Antonio Feria Aliaga, gerente general de Clínica Ricardo Palma.

La evidencia científica internacional también respalda el valor de la cirugía robótica en determinados procedimientos. Un estudio publicado en Annals of Surgery —The COMPARE Study— analizó 230 investigaciones sobre cirugía oncológica asistida por Da Vinci, con más de 1.19 millones de procedimientos robóticos incluidos. La revisión encontró que esta técnica puede asociarse a menor estancia hospitalaria, menor pérdida de sangre y menos complicaciones postoperatorias frente a la cirugía abierta.

“Este hito fortalece el posicionamiento de Clínica Ricardo Palma como referente en innovación médica y liderazgo en el sector salud. La incorporación de Da Vinci a la cirugía pediátrica, sumado al expertise y prestigio de nuestro reconocido plantel médico —atributo que más valoran nuestros pacientes— representa una nueva etapa para nuestra clínica y reafirma nuestra apuesta por tecnología de primer nivel al servicio de nuestros pacientes y afiliados”, resaltó Daniel Grajeda, gerente de Gestión Comercial y Marketing de Clínica Ricardo Palma.

Con este avance, Clínica Ricardo Palma fortalece su programa de cirugía robótica y continúa consolidando una propuesta médica orientada a integrar innovación, tecnología de vanguardia y equipos altamente especializados, reafirmando su liderazgo como una de las instituciones privadas pioneras en cirugía robótica en el Perú.

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