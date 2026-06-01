Sánchez sostuvo que la lucha contra la criminalidad se ha visto afectada por leyes promovidas por el fujimorismo. Foto: difusión
Sánchez sostuvo que la lucha contra la criminalidad se ha visto afectada por leyes promovidas por el fujimorismo. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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, aseguró que la ola de crimen organizado que lastra al país responde a una combinación de corrupción estatal y cambios normativos impulsados desde el Congreso que, según dijo, favorecen a organizaciones criminales.

A su criterio, se deben derogar las denominadas “leyes procrimen”, fortalecer la inteligencia policial, crear una Policía de Investigaciones del Perú y mejorar las condiciones salariales de los efectivos.

Sánchez Palomino agregó que en su eventual mandato “se limpiará” a la Policía Nacional del Perú de “malos elementos”.

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Asimismo, y expulsar a extranjeros que cometan delitos en territorio nacional.

oberto Sánchez: plantea apoyo militar contra el crimen y responsabiliza al fujimorismo por la crisis política. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
oberto Sánchez: plantea apoyo militar contra el crimen y responsabiliza al fujimorismo por la crisis política. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

El congresista mediante reformas legislativas aprobadas en los últimos años.

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Sánchez responsabilizó al fujimorismo de haber contribuido a la inestabilidad institucional de los últimos años mediante una estrategia de confrontación parlamentaria y vacancias presidenciales.

“Todo eso ha sido producto de las leyes que su bancada ha dirigido”, mencionó.

Las pullas entre Sánchez y Fujimori

El líder de JpP indicó también que Fujimori realizó una coordinación entre sectores políticos, parlamentarios y otras instituciones con el objetivo de sacar del poder a Pedro Castillo. “Ustedes han liderado eso. ¿No se da cuenta del daño que le ha hecho a la democracia?”.

Fujimori, en respuesta a la diatriba de su contrincante pollitico, mencionó que “todos recordamos el intento del golpe de estado de Pedro Castillo” y que es un “completo traidor”.

“Como diría el profesor (Ricardo) Gareca, hablemos en serio. Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo, las instituciones actuaron de manera espontánea todas en su conjunto. Si algo recordamos fue su actuación en el Congreso, ¿cuando usted mismo condenó ese golpe? Yo le pregunto. usted es un completador o un traido", dijo.

Keiko Fujimori agregó que el candidato “es puro floro”.

“Lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Hizo tantas promesas que no cumplieron. Les dio amnesia”, precisó.

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