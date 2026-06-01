La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso la implementación de sistemas de regulación hídrica y la reforestación como medidas estructurales para reducir riesgos ante las inundaciones como efecto del fenómeno de El Niño en nuestro país.

Durante el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, Fujimori indicó que, en el caso de la sequía en el sur, planteó la compra de alimentos para el ganado y el aumento de pozos de agua, con el fin de sostener la producción y evitar la pérdida de animales y medios de vida.

“¿Y cómo lo vamos a hacer? Reordenando el estado”, indicó la candidata.

Por otro lado, Fujimori anunció la implementación del “Programa Nacional de Interconexión Vial”, con el objetivo de mejoras las vías para que los agricultores puedan sacar sus productos a los mercados, evitar que se pierdan empleos y que se mejoren las actividades de las comunidades.

Además, propuso redefinir y ampliar el concepto de derechos humanos hacia derechos sociales básicos; mostrar un Gobierno que se hace visible a través de obras concretas de agua, vivienda, caminos y prevención; y realizar una gestión que recorte privilegios y despilfarros en el Estado.