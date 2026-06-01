Durante el tercer bloque del debate presidencial de la segunda vuelta “Educación y salud”, la candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, planteó que en su eventual gestión se impulsará la telemedicina en todo el país.

“Hoy los peruanos mueren haciendo cola o en postas médicas donde, finalmente, no hay doctores ni medicina”, indicó la noche de este domingo 31 de mayo, tras describir el extenso proceso que pasan los usuarios del servicio de salud pública.

Minutos después, Fujimori sostuvo que, en el marco de esta implementación, trabajarán de la mano con agentes comunitarios de salud. “Pero está una ley pendiente para que reciben una remuneración”, apuntó.

En el marco de su política de salud, también dijo que, para fortalecer la lucha contra la anemia, aplicarán un programa de atención de recién nacidos . “Un 45% tiene este problema”, dijo y precisó que se concretaría en un plazo de 1,000 días.

Adicionalmente, planteó financiamiento para un fondo de enfermedades de altos costos.

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Beca 18 para técnicos

Respecto al segundo tema en este bloque de debate, la educación, Fujimori mencionó que buscarán duplicar los beneficios del programa Beca 18 y que lo ampliarán para estudiantes de carreras técnicas.

Asimismo, indicó que entregarán cinco millones de kit escolares, que tendrá útiles, buzos, entre otros. Precisó que estos productos serán adquiridos de microempresas y pequeñas empresas (Mypes).

Posteriormente, apuntó a la recuperación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), que también se abastecería de productores locales.

Keiko Fujimori llega a su cuarto balotaje para las elecciones presidenciales. | Captura: JNE

“Con estos se buscará también la reactivación de nuestra economía”, subrayó.

Fujimori adicionó que los maestros serán los “principales aliados” en esta tarea de mejorar la educación. Por esto, señaló que cumplirán con saldar la deuda social de este grupo.

Para el financiamiento de todas estas medidas, Fujimori sostuvo que reordenarán el gasto de recursos en el Estado. Señaló directamente a Petroperú. “Cortaremos los gastos absurdos de Petroperú y se reubicarán para dar más de 20,000 becas”, indicó.