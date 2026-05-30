Analistas dan algunas sugerencias a jubilados que decidan retirar casi todo su fondo. (Foto: Andina)
Analistas dan algunas sugerencias a jubilados que decidan retirar casi todo su fondo. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Desde el 2016, entró en vigor la norma que permite a los afiliados a las AFP llevarse a suma alzada, al momento de la jubilación, hasta el 95.5% del patrimonio acumulado en su fondo de pensiones, ¿qué claves que deben conocer los ahorristas?

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