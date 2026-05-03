Este cambio busca darle al trabajador un rol más activo en la gestión de su futuro previsional. (Fuente: El Peruano)
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Zulema Ramirez Huancayo
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El sistema previsional peruano entra en una nueva etapa, con la implementación progresiva de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

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