A partir de setiembre, los afiliados podrán trasladarse entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), abriendo la puerta a una mayor flexibilidad en la elección del esquema de jubilación.

Este cambio busca darle al trabajador un rol más activo en la gestión de su futuro previsional, pero también lo enfrenta a una decisión compleja, optar entre la seguridad de una pensión definida en el sistema público o el potencial de acumulación individual del sistema privado.

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La medida llega en un contexto en el que la cobertura previsional sigue siendo limitada y los historiales laborales son cada vez más discontinuos.

Por ello, el traslado no solo representa una nueva opción, sino también un desafío, evaluar correctamente factores como la edad, los años de aporte y la estabilidad de ingresos serán relevantes para no comprometer el monto de la pensión futura.

En este escenario, el bono de reconocimiento que recibirían los afiliados que opten por trasladarse al sistema privado será un factor determinante en la decisión.

Si has hecho aportes a la ONP hasta el año 2001, es posible trasladarlos a tu AFP al obtener un bono de reconocimiento, un beneficio que brinda el Estado peruano, reconociendo los aportes que realizaste a la ONP, de manera que el monto reconocido sea trasladado a tu fondo de pensiones en tu AFP.

En abril de 2023 se promulgó una Ley para implementar un nuevo bono de reconocimiento dirigido a las personas que hayan pasado de la ONP a la AFP y que hayan aportado a la ONP a partir del año 2002. Sin embargo, esta norma aún debe ser reglamentada, tras lo cual podremos brindarte mayor información.

En este contexto, cada afiliado deberá evaluar si el monto asignado refleja adecuadamente sus años de aportes a la ONP.

Si la compensación resulta insuficiente, podría no justificar el cambio hacia una AFP, por lo que permanecer en el sistema público seguiría siendo una alternativa a considerar.