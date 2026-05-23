Ignacio Buse alcanzó el mayor triunfo en lo que va de su carrera al coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo y llevarse un premio de 415,140 euros (más de S/ 1.6 millones) tras vencer al estadounidense Tommy Paul en la final del torneo alemán.

El peruano de 22 años se impuso por 2-1 con parciales de 7-6, 4-6 y 6-3 sobre la arcilla alemana, resultado que además le otorgó 500 puntos para el ranking ATP.

Antes de conquistar el título en Hamburgo, Buse ya acumulaba 686,502 euros en premios durante su carrera profesional. Con los 415,140 euros obtenidos tras ganar el ATP 500 alemán, el tenista nacional alcanzó ganancias totales acumuladas por 1 millón 101,642 euros en el circuito .

Con este primer título, Buse logra su primera consagración en el circuito ATP y se consolida como una de las grandes revelaciones del tenis sudamericano.

El peruano derrotó al estadounidense Tommy Paul en una final disputada sobre arcilla alemana.

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Buse firmó la mejor semana de su carrera

El limeño llegó a Hamburgo tras una destacada temporada y terminó protagonizando la mejor actuación de su carrera profesional.

Durante el torneo superó a varios rivales de alto nivel hasta quedarse con el campeonato frente a Tommy Paul, uno de los jugadores más consistentes del circuito.

Antes de la final, el peruano ya aparecía de manera virtual cerca del puesto 36 del ranking ATP gracias a su campaña en Alemania.

El título en Hamburgo impulsa a Ignacio Buse entre las principales revelaciones del circuito ATP.

Perú vuelve a celebrar en el circuito ATP

La conquista de Hamburgo marca además uno de los mayores hitos recientes para el tenis peruano en el circuito internacional.

El título conseguido por Buse devuelve al Perú a lo más alto de un torneo ATP tras varios años y confirma el crecimiento del joven tenista dentro del circuito profesional.