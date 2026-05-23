Jorge Nieto anunció que el Partido del Buen Gobierno decidió viciar su voto en la segunda vuelta presidencial de 2026 al considerar que las dos candidaturas en disputa profundizan la polarización política en el país.
Durante un pronunciamiento público, el excandidato presidencial señaló que la agrupación escribirá en la cédula electoral la frase: “Queremos un buen gobierno”.
Nieto explicó que la decisión fue tomada tras consultas internas con militantes, dirigentes y bases partidarias en distintas regiones del país.
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Nieto rechaza ambas candidaturas
El exministro indicó que el Comité Ejecutivo Nacional evaluó las propuestas, declaraciones y posiciones políticas de ambos candidatos antes de adoptar una postura oficial.
“Hemos llegado a la conclusión de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas”, afirmó.
Nieto sostuvo además que las candidaturas representan la continuidad de la polarización política que —según dijo— mantiene al país en un proceso de deterioro.
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Partido del Buen Gobierno busca mantener posición independiente
El líder del Partido del Buen Gobierno afirmó que la agrupación busca consolidarse como una alternativa política independiente tanto en el Congreso como en futuros procesos electorales.
“Queremos construir una fuerza política con entereza, decencia y mirada de largo plazo”, manifestó.
Asimismo, aseguró que el objetivo del partido es contribuir a terminar con la polarización y construir una propuesta distinta para el país.