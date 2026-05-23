Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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anunció que el Partido del Buen Gobierno decidió viciar su voto en la al considerar que las dos candidaturas en disputa profundizan la polarización política en el país.

Durante un pronunciamiento público, el excandidato presidencial señaló que la agrupación escribirá en la cédula electoral la frase: “Queremos un buen gobierno”.

Nieto explicó que la decisión fue tomada tras consultas internas con militantes, dirigentes y bases partidarias en distintas regiones del país.

El Partido del Buen Gobierno anunció que escribirá una frase en la cédula al momento de votar. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El Partido del Buen Gobierno anunció que escribirá una frase en la cédula al momento de votar. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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Nieto rechaza ambas candidaturas

El exministro indicó que el Comité Ejecutivo Nacional evaluó las propuestas, declaraciones y posiciones políticas de ambos candidatos antes de adoptar una postura oficial.

Hemos llegado a la conclusión de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas”, afirmó.

Nieto sostuvo además que las candidaturas representan la continuidad de la que —según dijo— mantiene al país en un proceso de deterioro.

Multa por no emitir voto: lo que pasa si omites pagarla antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. (Fuente: TVPerú)
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Partido del Buen Gobierno busca mantener posición independiente

El líder del Partido del Buen Gobierno afirmó que la agrupación busca consolidarse como una alternativa política independiente tanto en el como en futuros procesos electorales.

Queremos construir una fuerza política con entereza, decencia y mirada de largo plazo”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el objetivo del partido es contribuir a terminar con la polarización y construir una propuesta distinta para el país.

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