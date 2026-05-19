El lunes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó las fechas en donde se realizará los debates presidenciales entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Se realizarán dos debates, el primero de ellos fue programado para el domingo 24 de mayo, donde participarán los equipos técnicos de ambas organizaciones políticas.

En tanto, el debate presidencial donde participarán los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo.

Este martes las delegaciones de ambas agrupaciones junto al JNE definieron los temas y el mecanismo de ambos debates.

Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE, informó que en el caso del debate de los candidatos presidenciales tendrá una duración de una hora con 40 minutos.

Este se llevará adelante el 31 de mayo, a las 8:00 pm, en el Centro de Convenciones de Lima y se tratarán cuatro temas:

- Seguridad ciudadana.

- Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos.

- Educación y salud.

- Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Metodología del debate presidencial

Vilela explicó que, en este caso, la metodología a aplicarse será mixta, es decir, que cada candidato realizará una presentación por un minuto. Posteriormente, los moderadores los invitarán a un “panel de debates”, donde ambos candidatos, mirándose cara a cara, empezarán la exposición de los temas por 3 minutos cada uno.

El debate se iniciará con una pregunta ciudadana por cada tema planteado.

Además, explicó que cada organización política podrá contar con la compañía de un equipo de técnicos y comunicadores.

Al final del evento, se dará dos minutos a cada candidato para el cierre o mensaje final.

Para el debate presidencial los moderadores serán los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés.

Debate técnico

El debate de equipos técnicos se encuentra programado realizarse en la sede del JNE en el jirón Nazca, en el distrito limeño de Jesús María, este domingo 24, a las 8:00 pm.

Se desarrollaran seis temas:

- Infraestructura.

- Reforma del Estado.

- Agricultura y medio ambiente.

- Economía y generación del empleo.

- Salud.

- Juventud y deportes.

En este evento, las organizaciones políticas competidoras presentarán un experto por cada tema a tratarse.

Los moderadores serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.