Ica no solo es el departamento con menor pobreza monetaria en el Perú, sino que es una región exportadora por excelencia que, según Adex Trade, ha alcanzado el récord de US$ 8,400 millones de exportaciones en el 2025, consolidándolo como polo principal exportador del centro del país. El correlato en bienestar monetario es directo: 4.5% de incidencia de pobreza en el 2025, es decir, menos de la mitad del promedio nacional, y una trayectoria que ubica al departamento entre los de menor pobreza desde el 2016. El modelo funciona: para reducir la pobreza es necesario crecer y desarrollar actividades económicas como la agroexportación, solo por citar un ejemplo. Pero, ¿esto es suficiente para eliminar la pobreza?

Solo así lograremos reducir la pobreza, no solo la monetaria, sino la estructural.

El índice de pobreza multidimensional (IPM) calculado por la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, sobre la base de la Enaho, ofrece una respuesta incómoda. En el 2025, la incidencia multidimensional en Ica fue de 14.3%, más del triple de la monetaria, con una intensidad de 39.7%. En quince años, Ica redujo a la mitad la fracción de personas con carencias múltiples, lo cual es un avance real; pero el peso promedio de privaciones que carga cada pobre multidimensional no se movió.

La descomposición del índice por variables permite afinar el diagnóstico: el rezago educativo aporta 6.5 p. p. a la intensidad; la exclusión digital, 5.8 p. p.; la vivienda precaria, otros 5.8 p. p., y las dimensiones de salud, enfermedad crónica y carencia de atención, añaden más de 7 p. p. adicionales. Entre estas cuatro carencias se explica casi el 50% de toda la carga de privaciones del índice. Lo más revelador es que ninguna de estas brechas es reciente: en el 2019, el rezago educativo ya aportaba 5.8 p. p. a la intensidad y la exclusión digital, 7.9 p. p. Es decir, estas privaciones son estructurales, no coyunturales, y el ciclo exportador no las ha tocado.

La causa se lee en los datos del IPM, dimensión por dimensión. Ica registra una de las tasas de informalidad urbana más bajas del país; pero, con una fuerte actividad agrícola, la informalidad rural sigue creciendo según Grade. En efecto, un trabajador agrícola informal sin EsSalud ni pensión aparece directamente en las dimensiones de salud y empleo del IPM. A ello se suma que, según la Enaho, el 8.8% de los menores de edad en Ica realiza actividades laborales, lo que coloca a la región entre las ocho donde esta cifra aumentó en el 2024. Esta dinámica presiona la continuidad escolar y retroalimenta el rezago educativo, la carencia que más pesa en el IPM iqueño.

Además, la precariedad habitacional de los valles y la privación tecnológica incrementan el índice, carencias que se concentran en los hogares rurales de baja monetización que el modelo agroexportador aún no ha alcanzado. Ica es el ejemplo de que el modelo funciona, pero se requiere un complemento importante: el rol del Estado para proveer servicios e infraestructura, corregir imperfecciones que puedan existir en el mercado y establecer políticas de gasto social eficientes y adecuadas. Solo así lograremos reducir la pobreza, no solo la monetaria, sino la estructural. Esto es lo que el Estado debe hacer y por lo que debe preocuparse.

Guillermo Boitano es director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.

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