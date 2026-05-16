Aromaterapia en Perú: el mercado que crece, los aceites más demandados y su proyección al 2026. (Foto: Pexels)
Aromaterapia en Perú: el mercado que crece, los aceites más demandados y su proyección al 2026. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Hay un mercado que crece en silencio, se “respira” en espacios cerrados y tiene como protagonistas a algunos productos de la agroexportación peruana: se trata de la aromaterapia, liderada por los aceites esenciales y una de las “estrellas” de la economía del bienestar.

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