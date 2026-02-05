Gestión accedió a información sobre solicitudes de registro de marcas presentadas ante el Indecopi y que están vinculadas a dos empresas colombianas.
Gestión accedió a información sobre solicitudes de registro de marcas presentadas ante el Indecopi y que están vinculadas a dos empresas colombianas.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

El dinamismo del mercado peruano de cosmética y moda sigue captando la atención de nuevos jugadores regionales. Tras el ingreso sostenido de marcas asiáticas en los últimos años, empresas colombianas comienzan a ganar visibilidad en el radar del sector, impulsadas por el crecimiento del retail especializado y el mayor consumo local. ¿Qué marcas evalúan su llegada, a qué categorías apuntan y qué señales anticipan su desembarco en Perú?

TE PUEDE INTERESAR

Cosmética natural en auge: conoce a las marcas peruanas que impulsan el boom
Descubre Seúl: palacios, gastronomía y cosmética en un solo destino
Optimismo en fin de año, ¿qué viene para retail, electrodomésticos y cosmética?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.