Recientemente, Gestión accedió a información sobre solicitudes de registro de marcas presentadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y que están vinculadas al posible ingreso de dos marcas colombianas de los sectores cosmética y moda al mercado peruano.

Así, se pudo conocer que Belleza Express S.A., empresa que opera bajo el nombre de Bivien, y Ola Azul S.A.S. iniciaron ante el Indecopi el proceso de registro de la denominación y logotipo de las marcas “Arrurrú” y “Olazul”, respectivamente. La primera solicitud apunta a la clase 03, vinculada con cosméticos, perfumes y productos de higiene personal (jabones, sales de baño, champús, acondicionadores, lociones y mascarillas capilares); y la segunda, a la clase 25, asociada con ropa de playa y prendas de vestir para mujeres, hombres y niños, además de calzado y artículos de sombrerería.

Si bien hasta el momento no existe información que confirme un ingreso al mercado peruano, las solicitudes de registro podrían responder a una estrategia de protección de marca, para evitar que terceros utilicen sus signos distintivos, o anticipar un eventual desembarco en Perú en el mediano o largo plazo. Pero ¿de quiénes se trata?

Firmas colombianas de cosmética y moda buscarían ingresar al Perú

Belleza Express S.A. es una empresa colombiana fundada en 1990 en Cali, Valle del Cauca, e inició operaciones como un emprendimiento enfocado en la comercialización de productos de cuidado personal e higiene. A lo largo de más de tres décadas, la compañía evolucionó hacia un modelo de fabricación y desarrollo de marcas propias, consolidándose como un actor relevante en el mercado colombiano de cosmética y bienestar, con presencia sostenida en canales como supermercados, droguerías y farmacias.

En 2023, la empresa anunció un cambio de identidad corporativa y pasó a operar bajo el nombre de Bivien, como parte de una estrategia orientada a reforzar su posicionamiento en torno al bienestar, la salud y el autocuidado. Bajo esta nueva marca corporativa, el grupo articula un portafolio que incluye líneas de cuidado infantil, protección solar, higiene diaria y dermocosmética, entre las que destacan marcas como Arrurrú, Sun Pro, Menticol e Intibon, con alta recordación en su mercado de origen.

En el plano operativo, Belleza Express —Bivien— cuenta con plantas de producción y centros logísticos en Colombia, desde donde abastece tanto al mercado interno como a destinos internacionales, principalmente en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En el último año, la empresa ha sido mencionada en medios económicos colombianos por anuncios vinculados con expansión productiva y fortalecimiento industrial, en un contexto de crecimiento del consumo de productos de higiene y cuidado personal, así como por movimientos orientados a la protección y ordenamiento de su portafolio de marcas en otros mercados.

Logotipo de Arrurrú.

Por su parte, Ola Azul S.A.S. es una empresa colombiana de moda especializada en vestidos de baño, ropa de playa y prendas de resort, fundada en 2019 en Medellín por Marcela Marín, Juan Pablo Marín y Carolina Mesa, quienes desde el inicio orientaron la marca hacia la exportación internacional con una visión de diseño y color propio del Caribe latino. La firma desarrolló su portafolio combinando swimwear y beachwear —incluyendo trajes de baño, tops, pareos y complementos— producidos en talleres locales.

En el plano operativo, la marca cuenta con sede administrativa en Medellín y mantiene un punto de venta físico en el Mall del Este, además de una estrategia comercial apoyada en canales digitales y alianzas con tiendas especializadas.

Desde sus primeros años, Ola Azul ha impulsado su presencia en el exterior y exporta a más de 23 países, con mercados destacados como Arabia Saudita y Costa Rica, que representan una parte significativa de sus ventas internacionales, según declaraciones de su equipo directivo. En el último año, la marca también ha sido destacada en la prensa por su crecimiento sostenido, la presentación de nuevas colecciones con identidad tropical y por su participación en eventos como ferias internacionales de moda, apuntando a reforzar su posicionamiento global a través de canales e-commerce, alianzas con concept stores y participación en vitrinas como Swim Show Miami.

Logotipo de Olazul.

Supermercados Peruanos busca registrar nueva marca, ¿de qué se trata?

En la categoría de productos para animales y mascotas, Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), empresa peruana de capital nacional del grupo Intercorp, solicitó ante el Indecopi la denominación y logotipo de “Petforte”, en la clase 31, correspondiente a alimentos para mascotas, snacks y productos masticables para animales, arena y sustratos para lechos, así como productos agrícolas y naturales sin procesar.

Bajo esta solicitud, Supermercados Peruanos S.A. estaría desarrollando una nueva marca propia orientada a productos para animales y mascotas, con foco en alimentos, snacks y accesorios básicos de cuidado, ampliando su portafolio dentro de esta categoría. El nombre de la marca sugiere una propuesta vinculada a nutrición y fortaleza, que podría apuntar a consumidores que buscan alternativas accesibles y de marca propia para el cuidado de sus mascotas.

Logotipo de Petforte.

Carozzi también solicitó registro de nueva marca

Por su parte, en el segmento de productos para animales y mascotas, el grupo chileno Carozzi, propietario de Molitalia en Perú, solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Cuchito”, en la clase 31, que comprende alimentos para animales y arena higiénica para mascotas, además de productos agrícolas y naturales sin procesar, lo que sugiere una posible ampliación de su portafolio hacia esta categoría en el mercado peruano.

Dicho acto se suma a la estrategia de expansión anunciada por el holding en julio de 2025, cuando Carozzi informó una inversión de US$ 50 millones destinada a su división agroindustrial Agrozzi, orientada a la construcción de nuevas plantas, modernización de líneas productivas y mejoras de infraestructura, con un plan de ejecución previsto entre 2026 y 2031, según reportó el Diario Financiero.

Dato:

Solo el 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, Indecopi publicó 361 solicitudes de registro de marcas en el segmento de productos, entre ellas destacan las formuladas por las empresas colombianas Belleza Express S.A. y Ola Azul S.A.S.; así como por la peruana Supermercados Peruanos S.A. y la chilena Carozzi S.A.