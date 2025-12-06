Este crecimiento del interés por la cosmética natural se desarrolla en un contexto donde toda la industria de belleza e higiene personal en el Perú atraviesa un periodo de marcada expansión. Solo en el primer semestre del 2025, el sector registró un crecimiento del 8,4% frente al mismo periodo anterior, alcanzando una facturación de S/4.675 millones y consolidando su aporte del 0,8% al PBI nacional, según cifras de la Copecoh de la Cámara de Comercio de Lima. Las proyecciones para el 2026 también son favorables, con un avance estimado del 6% impulsado por la innovación, la diversificación de marcas y la solidez de los canales de venta.

Consumidores cada vez más conscientes de su salud, del impacto ambiental y de la calidad de ingredientes. (Foto: Faria Perú)

LEA TAMBIÉN: Las tres categorías clave de Natura para retomar segunda posición en Perú

Aumentan marcas peruanas de cosmética natural

En un mercado peruano donde operan cerca de 1,500 marcas de cosmética, belleza e higiene personal, la cosmética natural emerge como una de las categorías con mayor dinamismo y proyección. En este escenario de innovación y competencia creciente, destacan propuestas locales que responden a la demanda por productos más saludables y sostenibles. Una de ellas es Lou Botanicals & Co., fundada en 2017 por Lourdes Martínez, quien inició el negocio con apenas US$ 300 y la convicción de que el cuidado de la piel debía partir de la salud y de ingredientes de origen local. De fabricar sus primeros desodorantes y cremas en pequeña escala, hoy la marca cuenta con 28 productos y presencia tanto en canales online como en módulos dentro de centros comerciales.

Asimismo, Faria, fundada por Andrea Rusca en 2018, ha mantenido un crecimiento sostenido con una propuesta vegana y cruelty free. Partió con una inversión inicial de US$ 200 y hoy ejecuta una inversión mensual de S/ 10.000 a S/ 15.000, ampliando su portafolio a 56 productos que incluyen champús y acondicionadores sólidos, desodorantes naturales, sérums capilares, una línea anticaída y una nueva línea de skincare.

Otra marca destacada es Blossom Perú, creada en 2015 por Lida Farfán, ingeniera de alimentos con especialización en química cosmética. Su origen fue una inversión mínima —un curso de S/ 60 para elaborar jabones— que evolucionó hasta consolidar un catálogo de aproximadamente 25 productos entre skincare y maquillaje. Actualmente, trabaja en nuevas líneas como cuidado capilar, con una inversión de alrededor de US$ 10.000 destinada a equipos y producción para su desarrollo.

Las generaciones jóvenes impulsan esta tendencia y valoran transparencia, sostenibilidad y bienestar integral. (Foto: Faria Perú)

¿Cuáles son los productos más buscados en cosmética natural?

Lou Botanicals & Co. ha logrado posicionar varios productos estrella en el mercado peruano de cosmética natural. Su más reconocido es la Gua Sha, una herramienta facial elaborada en piedra de Huamanga por el artesano ayacuchano Johnny Romaní y patentada en Perú y Estados Unidos, la cual se ha convertido en un símbolo de la marca por combinar funcionalidad cosmética y artesanía local. En su línea de skincare también destaca el pack de doble limpieza —un aceite desmaquillante que se transforma en leche limpiadora más un jabón suave— formulado para pieles sensibles y apto para todo tipo de piel. A ello se suman Lash, un fortalecedor natural de cejas y pestañas, y Prairi, un aceite facial antiinflamatorio de uso frecuente en masajes y muy apreciado por sus consumidores.

Mientras que Andrea Rusca señala que el producto más vendido de Faria es el champú sólido, que fue su primer lanzamiento y hoy continúa siendo “el bestseller”; actualmente cuentan con 14 tipos dentro de esta categoría. Le siguen en demanda el acondicionador sólido, el desodorante natural y la línea anticaída, esta última con un desempeño “muy bueno en ventas” debido al aumento de consumidores que buscan soluciones naturales para la caída del cabello. Según explica, estos productos se posicionan porque son innovadores, funcionales, con aromas agradables y resultados visibles, lo que ha impulsado su crecimiento en el mercado.

Hoy, la línea de cuidado facial es la más fuerte de Blossom, con un portafolio de cerca de 25 productos, especialmente sérums y tratamientos específicos, que responden a una consumidora más informada: “Ahora ya te dicen, ‘Estoy buscando un serum que tenga la vitamina C, que tenga nicinamida’”, explica Lida. El maquillaje también muestra un incremento importante en ventas, tras su impulso desde finales del año pasado, mientras que categorías como los desodorantes libres de aluminio y el contorno de ojos empiezan a atraer a un público masculino más consciente de su imagen y salud.

La cosmética natural se proyecta como uno de los segmentos de mayor potencial en los próximos años. (Foto: Lou Botanicals & Co.)

LEA TAMBIÉN: Aruma inaugura su primer flagship y sigue marcando hitos en el mercado peruano

¿Cuánto cuesta un producto de cosmética natural?

El ticket promedio de consumo en cosmética natural varía según la propuesta de cada marca en el mercado peruano. En el caso de Faria, el gasto por compra se ubica entre S/ 44.90 y S/ 150, mientras que en Lou Botanicals & Co. el rango va de S/ 38.50 a S/ 150.

En un segmento más premium, Blossom registra un ticket promedio que oscila entre S/ 150 y S/ 250, reflejando el mayor interés de un público que apuesta por una cosmética natural con respaldo científico.

Ingredientes: naturales y libres de químicos sintéticos

Lou Botanicals nació a partir de la preocupación de Lourdes Martínez por el impacto de los ingredientes cosméticos en la salud, por lo que desarrolla productos con ingredientes 100% naturales y peruanos como sacha inchi, aguaje, moringa, camu camu, lúcuma, matico, tara, sangre de grado y aceites orgánicos. Su propósito es ofrecer alternativas seguras, nutritivas y responsables que promuevan el uso de insumos locales.

Faria, por su parte, utiliza insumos naturales, veganos y de origen vegetal, como jojoba orgánica, aceite de tuna, ácido hialurónico, ácido kójico y niacinamida, evitando químicos agresivos. Cuenta con certificación PETA, que garantiza que sus productos son cruelty free y libres de ingredientes animales.

Finalmente, Blossom combina extractos botánicos con activos clínicamente aprobados —como vitamina C, niacinamida y ácido hialurónico— asegurando eficacia y seguridad. Sus fórmulas están pensadas para pieles sensibles, bebés y gestantes, bajo el principio de que cada ingrediente cumple una función específica y necesaria.

Los jóvenes lideran la demanda de cosmética natural

El consumidor de cosmética natural en Perú y en el mundo se caracteriza por estar cada vez más informado y ser mucho más exigente con los productos que incorpora en su rutina de cuidado personal. Suele investigar ingredientes, procesos de fabricación y certificaciones, valorando la transparencia y la trazabilidad de las marcas.

Este comprador busca evitar químicos agresivos, prioriza fórmulas de origen vegetal y presta atención a la sostenibilidad del empaque, el impacto ambiental y el compromiso ético de las empresas. Además, muestra preferencia por marcas que comunican con claridad, demuestran responsabilidad social y respaldan sus promesas con evidencia.

Las fundadoras de Lou Botanicals & Co., Faria y Blossom Perú señalaron que, a nivel demográfico, el consumidor de cosmética natural se concentra principalmente en mujeres y hombres jóvenes —millennials y centennials— con acceso a información digital y alto interés por el bienestar integral. Son usuarios que combinan hábitos de autocuidado, preocupación por la salud y afinidad con estilos de vida más conscientes.