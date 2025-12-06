Solo en el primer semestre del 2025, el sector registró un crecimiento del 8,4% frente al mismo periodo anterior, alcanzando una facturación de S/4.675 millones. (Foto: Faria Perú)
Solo en el primer semestre del 2025, el sector registró un crecimiento del 8,4% frente al mismo periodo anterior, alcanzando una facturación de S/4.675 millones. (Foto: Faria Perú)
La cosmética natural está experimentando un auge sin precedentes en el Perú, respaldado por consumidores cada vez más informados sobre el impacto de los ingredientes en su piel y en su salud. La búsqueda de productos libres de químicos agresivos, con fórmulas de origen vegetal y procesos responsables, está impulsando un cambio profundo en la industria. Las nuevas generaciones lideran esta transformación, exigiendo transparencia, sostenibilidad y bienestar integral. Esta tendencia global ya se refleja en el mercado peruano, donde marcas como Lou Botanicals & Co., Faria y Blossom Perú destacan con propuestas que ponen en valor lo natural y lo local. Gestión conversó con los actores del sector para conocer más detalles de esta tendencia que seguirá expandiéndose y redefiniendo los hábitos de belleza en los próximos años.

