Los transportistas del Perú también piden fiscalizar grifos. (Foto: Andina)
Los transportistas del Perú también piden fiscalizar grifos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, con José María Balcázar a la cabeza, mandatario del Perú, aprobó hoy

Asimismo, consideró el cierre de brechas sociales, la mitigación de impacto por lluvias intensas y la seguridad en la frontera con Ecuador.

Cabe recordar que, previamente, La medida, según precisaron, es la respuesta al incumplimiento de acuerdos que habían alcanzado con el Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Maquinaria pesada sin registro en Sunarp: Congreso plantea multa de hasta S/ 220,000

Más de S/30 millones en juego

En detalle, a través de un decreto de urgencia se estableció un subsidio económico por dos meses para los transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y diversas regiones del país equivalente a S/ 4.00 por galón de diésel (B5 y B20).

Para aplicar la medida, que está dirigida exclusivamente a transportistas de carga y de pasajeros que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes, el Estado destinará S/ 33,8 millones.

El jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo, explicó que los transportistas que deseen acceder al subsidio deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales; tener RUC en estado activo y condición de habido; y sustentar las compras mediante comprobantes de pago electrónicos de proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

¿Cómo queda el paro de transportistas de carga pesada para el 2 de junio? (Foto: Andina)
¿Cómo queda el paro de transportistas de carga pesada para el 2 de junio? (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Transportistas de carga acatarán paro pese a optimismo del Minem: lista de pedidos

Créditos suplementarios y estados de emergencia

De otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Créditos Suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática.

La norma destina recursos para culminar obras estratégicas de infraestructura e inversiones públicas en ejecución que presenten niveles adecuados de ejecución física y financiera.

La asignación de estos fondos está estrictamente sujeta a criterios técnicos de ejecución y capacidad de gasto de los tres niveles de gobierno, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad macroeconómica del país.

Además, se aprobó prorrogar el estado de emergencia por 60 días adicionales en 41 distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, con el fin de culminar las tareas de limpieza de ríos y asegurar que los sectores salud, educación y vivienda sigan brindando soporte y soluciones a los damnificados.

TE PUEDE INTERESAR

Gremio de transportistas anuncia un paro indefinido desde el 2 de junio: Los motivos
Transportistas exigen subsidio de combustible al Ejecutivo y advierten realizar paro nacional
Iquitos: transportistas acatan paro por alza del precio de combustibles y bloquean carretera

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.