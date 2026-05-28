La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con José María Balcázar a la cabeza, mandatario del Perú, aprobó hoy una serie de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad económica del sector transporte.

Asimismo, consideró el cierre de brechas sociales, la mitigación de impacto por lluvias intensas y la seguridad en la frontera con Ecuador.

Cabe recordar que, previamente, un sector de gremios de transportistas anunció un paro nacional indefinido desde las 00:00 horas del 2 de junio. La medida, según precisaron, es la respuesta al incumplimiento de acuerdos que habían alcanzado con el Ejecutivo.

Más de S/30 millones en juego

En detalle, a través de un decreto de urgencia se estableció un subsidio económico por dos meses para los transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y diversas regiones del país equivalente a S/ 4.00 por galón de diésel (B5 y B20).

Para aplicar la medida, que está dirigida exclusivamente a transportistas de carga y de pasajeros que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes, el Estado destinará S/ 33,8 millones.

El jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo, explicó que los transportistas que deseen acceder al subsidio deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales; tener RUC en estado activo y condición de habido; y sustentar las compras mediante comprobantes de pago electrónicos de proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

¿Cómo queda el paro de transportistas de carga pesada para el 2 de junio? (Foto: Andina)

Créditos suplementarios y estados de emergencia

De otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Créditos Suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática.

La norma destina recursos para culminar obras estratégicas de infraestructura e inversiones públicas en ejecución que presenten niveles adecuados de ejecución física y financiera.

La asignación de estos fondos está estrictamente sujeta a criterios técnicos de ejecución y capacidad de gasto de los tres niveles de gobierno, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo, garantizan el financiamiento de bonos pendientes para el sector educación y los recursos necesarios para el pago de las gratificaciones de julio para los trabajadores bajo el régimen CAS.

Además, se aprobó prorrogar el estado de emergencia por 60 días adicionales en 41 distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, con el fin de culminar las tareas de limpieza de ríos y asegurar que los sectores salud, educación y vivienda sigan brindando soporte y soluciones a los damnificados.