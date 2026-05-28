Ciudadanos que el 12 de abril sufragaron en parques ubicados en los distritos limeños de Jesús María, Lince y Miraflores votarán en instituciones educativas el próximo domingo 7 de junio. El cambio ha sido decidido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a sugerencia de las Fuerzas Armadas, con el fin de que la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026 en dichas localidades se desarrolle en mejores condiciones de seguridad.

En Lima Metropolitana, para las Elecciones Generales 2026, fueron acondicionados 10 espacios abiertos –que no cuentan con cerco perimétrico– para que funcionen como locales de votación, y en muchos de ellos se tuvo que colocar toldos, generadores de electricidad y hasta baños portátiles. La medida fue adoptada por la ONPE debido a que no disponía de suficientes locales debidamente cercados y techados.

Para la Segunda Elección Presidencial (SEP), la ONPE ha logrado reubicar las 136 mesas de sufragio que funcionaron en espacios abiertos de Lima, procurando que la nueva ubicación se encuentre lo más cerca posible de la anterior.

Reubicación de mesas que funcionaron en espacios abiertos de Lima

- Jesús María | Parque Cáceres | Av. Cuba Cdra. 6 | IEP Saco Oliveros - Cuba | Av. Cuba 531- 543

- Lince | Parque Gran Mariscal Ramón Castilla | Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7 | CE Parroquial Santa Rosa de Lima | Calle Almirante Guisse 2150

- Lince | Parque del Bombero | Av. César Canevaro 1400 | IE 1057 José Baquijano y Carrillo | Jr. Manuel Gómez 651

- Lince | Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo | Av. Juan Pardo de Zela 500 | IE 1059 María Inmaculada | Av. Militar 1862

- Lince | Parque Santos Dumont | Calle Los Tulipanes 200 | IEE 1070 Melitón Carbajal -Estadio | Av. Prol. Iquitos 2139

- Miraflores | Boulevard Tarata | Av. José Larco Cdra. 6 | IE 7003 Manuel Fernando Bonilla | Calle Manuel Bonilla 282

Miraflores | Parque Miguel Grau | Malecón de la Marina s/n | IE 7008 Scipión E. Llona | Calle Enrique Palacios s/n

- Miraflores | Parque Tradiciones Peruanas | Av. Casimiro Ulloa s/n | IE Federico Villareal | Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376

- Miraflores | Parque Ramón Castilla | Calle Pedro Venturo s/n | IE Federico Villareal | Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376

- Miraflores | Parque John F. Kennedy | Av. Diagonal s/n | IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria | Calle 15 de Enero 330

Generalmente, cuando se organiza la segunda vuelta de una elección presidencial o regional, se asignan los mismos locales de votación de la primera vuelta. De manera excepcional, la ONPE reasigna locales, pues puede variar la condición o disponibilidad de un recinto. Es posible, por ejemplo, que se haya decidido su refacción o que el propietario se niegue a ceder su uso. También se toma en cuenta la seguridad, aspecto que es evaluado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, entidades que se encargan del resguardo de locales de votación y sedes electorales.

Ante la posibilidad de que la ONPE haya tenido que modificar el local de votación que le corresponde a un grupo de ciudadanos, se recomienda confirmar con anticipación cuál es el local asignado ingresando a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

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En Lima Metropolitana, han sido reubicadas las mesas de sufragio de otros 8 locales de votación al interior de los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. En estos casos, el cambio no se debió a que funcionaron en espacios abiertos, sino a que los propietarios de los locales se niegan a ceder su uso el 7 de junio.

Hasta ahora, la ONPE solo ha podido utilizar como locales de votación aquellos espacios que le proporcionaban instituciones públicas y, de manera voluntaria, entidades privadas. Estas últimas deberán facilitar el uso de sus instalaciones para la realización de comicios, de acuerdo a lo que dispone la Ley n.° 32594, que ha entrado en vigor el 16 de mayo.