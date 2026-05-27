Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, informó que ya inicio del despliegue del material electoral hacia las zonas más alejadas del país, principalmente de la Amazonía peruana, mediante rutas aéreas y terrestres.

Los contenedores fueron preparados para trasladar ánforas, cédulas de votación, actas electorales y demás documentos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral del próximo 7 de junio.

En ese marco, el jefe de la ONPE se refirió al paro agrario que se realiza en distintos puntos del país y pidió a las autoridades tomar acciones, ya que supone un problema.

“Aprovecho la oportunidad par pedir al Gobierno central que solucione el problema del paro agrario porque eso si es un riesgo para el traslado. Hacemos la invocación para que los camiones y todo el material llegue al país como queremos y que el 7 de junio todos los ciudadanos voten tranquilamente“, refirió.

Agregó que vienen coordinando con las Fuerzas Armadas y los ministerios para que les brinden todas las seguridades del caso.

Por su parte, Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pidió a las instituciones educativas privadas que no tengan clases un día antes de las elecciones para que les den la facilidad de distribuir el material electoral.

“Me uno al llamado en torno a que los locales de votación estén a disposición un día antes del proceso electoral, es decir, que no hayan clases en las universidades privadas para que nos permitan desplegar el material electoral”, refirió.

Sutran informa bloqueos en importantes vías del país por protestas de agricultores. Foto: Andina

Distribución del material electoral al interior del país

Parte del material será transportado por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia provincias amazónicas como Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata. Mientras tanto, otras unidades partirán por vía terrestre hacia oficinas descentralizadas ubicadas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

La distribución estará a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el traslado del material electoral correspondiente a esta segunda vuelta.

Durante la actividad también participó Alexander Gray, quien forma parte de la misión de observadores de la Unión Europea desplegada en el país para supervisar el proceso electoral.

El operativo se desarrolla luego de los problemas registrados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando diversas mesas no pudieron instalarse a tiempo debido a retrasos en la entrega del material electoral.