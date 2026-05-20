Productores de arroz en principales zonas productoras se ponen en pie de guerra ante caída en precios en chacra que reciben de acopiadores
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Elías García Olano
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Desde el año 2020 en adelante el arroz pasó a ser el principal cultivo de las sucesivas campañas agrícolas registradas en Perú, llegando en la última (2024-2025) a producir cerca de 3.7 millones de toneladas, pero ahora, en principales zonas productoras los agricultores enfrentan problemas derivados de su caída del precio en chacra.

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