Frente a esa situación, los productores de nueve regiones en el norte, sur y oriente acordaron acatar un paro nacional agrario indefinido a partir de este lunes 25 de mayo, en protesta por esa caída de precios y la falta de acuerdos con el gobierno para atender sus demandas.

El paro es convocado por la Confederación Nacional de Arroceros del Perú (Conarroz) cuyo presidente, Wilder Vásquez, refirió que dirigentes de principales regiones productoras como Piura, Lambayeque, Pucallpa, Huánuco, San Martín, Arequipa y Áncash, se han organizado para acatar la medida.

Ese gremio está solicitando al gobierno que declare en emergencia al sector arrocero, debido a los problemas que vienen enfrentando los productores a raíz de que el precio del cereal en las zonas de producción retrocedió de S/ 1,500 a S/ 600 la tonelada, es decir cayó desde S/1.50 a S/0.60 por kilogramo.

Productores arroceros alistan paro indefinido desde este 25 de mayo

Mayor costo de producción

También reclaman por el incremento del costo de la producción originada por el alza del precio de los fertilizantes, principalmente la urea, cuyo valor se elevó en promedio 50%, donde el saco pasó de S/ 100 a S/ 150.

Según Vásquez, en la zona de Tambogrande (Piura), el costo para producir una hectárea (ha) de arroz asciende en promedio a S/ 12 mil, pero debido a la caída en el precio, al cosechar solo recuperan S/ 10 mil; mientras que en la selva, con un costo de S/ 8 mil por ha, obtienen solamente S/ 5 mil.

Además, señaló que en la quincena de marzo se reunió con el presidente José Balcázar en Jaen (Cajamarca), donde el mandatario se habría comprometido a declarar en emergencia el sector, sin embargo, refiere Vásquez, luego el jefe de Estado habría cambiado de opinión.

Piden compra directa

El gremio arrocero exige una declaratoria de emergencia para que el Estado actúe sin trabas burocráticas y pueda adoptar medidas urgentes, como establecer compras directas a productores y una asignación extraordinaria de recursos para aliviar la crisis.

Se reúnen por el tema de los precios del arroz en Piura.

En tal sentido, el gremio exige al Ejecutivo, de manera excepcional, la compra directa a los productores nacionales de no menos de 150 mil toneladas de arroz (lo que implicaría un desembolso de S/ 300 millones).

Además, solicitan al gobierno que prohíba la importación de arroz, señalando que perjudica la producción nacional, y que los importadores estarían adquiriéndolo cuando su precio está bajo, y lo estarían almacenando para comercializarlo después de que el precio se eleve.

Bajo ese argumento, los dirigentes están exigiendo al Ejecutivo que incremente la franja de precios aplicada a esa gramínea, para desalentar su importación, pero que el Gobierno -por el contrario-, la habría reducido, a fin de evitar una sanción internacional.

Precio minorista en alza

Según la última Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS), para la campaña de cultivo de arroz 2025-2026, la expectativa era sembrar 444,700 hectáreas, superficie que sería mayor en 17,100 hectáreas respecto a las anteriores cinco campañas agrícolas.

Sin embargo, según indicaron a Gestión fuentes del Ejecutivo, el problema no es derivado de alguna sobreproducción nacional de arroz, ni de un aumento de sus importaciones, sino de una aparente especulación en los precios que se ofrecen de acopiadores y molineros a productores.

Campaña grande de arroz

Por el contrario, refieren que, en los mercados minoristas de la capital desde hace meses no se aprecia ninguna reducción, sino que tiende a subir, pues el kilo de arroz extra se ubica ahora en S/4.65 el kilo, cuando usualmente se encuentra a menor precio.

Asimismo, descartan que la caída en el precio en el campo esté vinculada a un aumento de importaciones a menos precio, pues éstas han caído en un 30% en volumen entre enero y abril del 2026, llegando a poco más de 50 mil toneladas.

Descartan más medidas arancelarias

Dieron a entender que ese volumen es importado es ínfimo, considerando que el mercado nacional demanda cerca de 2.3 millones de toneladas por lo cual descartan aplicar nuevas medidas arancelarias vía la franja de precios.

Mientras tanto, en una exposición ante la Comisión Agraria del Congreso el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) Felipe Meza Millán, confirmó que, en efecto, el problema en el caso de la caída de precios del arroz, no se origina a raíz de su producción, sino que proviene de una intermediación (entre molineras que pilan el arroz y productores).

“Es indignante ir a Jaén, a Piura o a cualquier lugar (zona productora) donde escuchamos que al productor le compran a S/0.80 el kilo de arroz, pero vas a la bodega y está a S/4.00 (el kilo), o sea ¿el (proceso de) pilado cuesta S/3.00 (por kilo)? entonces, el problema es de intermediación, que no nos está apoyando en el manejo de precios”, aseveró.

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En cuanto a la franja de precios, en el caso del arroz indicó que ésta ya se había incrementado de US$152 a US$202 por tonelada, lo que frena el ingreso de ese producto al mercado local, aunque indicó que su importación alcanza a sólo el 6.8%, es decir no es tan significativa.

Sin embargo, en este tema dio a entender que están siendo prudentes, pues no quieren que por resolver un problema cerremos un mercado a un producto y luego otros países tomen medidas similares (de represalia) contra el Perú.

En general, señaló que el problema en el caso del arroz, es que existen muchos productores individuales, por lo cual una de las estrategias que implementa el Midagri es que se organicen en cooperativas para que, a través de ellas, los gobiernos regionales puedan realizar planes de negocio, para que, con apoyo del programa ProCompite, se les pueda cofinanciar la construcción de sus propios molinos y almacenes.

Aumentarán producción de guano

De otro lado, en cuanto al incremento en el costo de producción agrícola en general, el ministro Meza refirió que el 2025 el Perú importó 359,000 toneladas de urea, y reconoció que una alteración en la oferta internacional de ese tipo de fertilizantes, como la que ha ocurrido desde inicios de este año a raíz del conflicto en Medio Oriente, afecta con rapidez al mercado local.

Esa situación, anotó, impacta en principales cultivos de consumo interno como la papa, el maíz, la palta, el arroz, la quinua, entre otros relevantes para la seguridad alimentaria nacional.

Frente a esa situación, anunció que su sector apunta a incrementar la producción nacional de guano de isla en 10,000 toneladas adicionales, sobre las 15,000 toneladas de producción anual actual, con un presupuesto de S/15 millones que esperan empezar a distribuir antes del inicio del segundo semestre de este año.