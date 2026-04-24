¿Cuáles son las expectativas sobre el precio del arroz de Perú? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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En Piura, el precio del arroz en cáscara pasó de S/1.60 a S/1.30 el kilo y posee el riesgo latente de que siga bajando. La caída compromete los ingresos de más de 30,000 familias cuya economía depende directamente de este cultivo.

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