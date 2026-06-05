La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) celebró sus 13 años de creación y, en el marco, recordó que el sector exige un constante pacto de competitividad, integridad y sostenibilidad. El objetivo apunta hacia una sola “obra”: promover una formalización que les permita a los habitantes crecer bajo una calidad de vida superior. ¿Qué hace falta?

El fin del “miedo” burocrático

El evento de aniversario contó con la participación de Wilder Sifuentes, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), quien aseguró que su cartera se encuentra en una etapa de renovación de mentalidad. Este “giro” prioriza el esfuerzo grupal.

“El chip del funcionario público es el miedo a trabajar con el sector privado, pero yo creo que ese es un error. [...] Tuvimos el reto, entonces, de cambiar ese chip, lo cual ya ha tenido resultados”, mencionó.

Al respecto, José Espantoso, presidente de Codip, mostró su conformidad y subrayó para Gestión que el sector privado no puede avanzar solo: “Tienen que ir todos los stakeholders. La parte pública, donde están el ministerio, el Fondo Mivivienda, las empresas públicas, los gobiernos regionales, las municipalidades; pero también está el privado, los bancos, los desarrolladores inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos”.

Agregó: “Todos debemos participar en un solo objetivo, que es reducir el déficit habitacional, y eso pasa por poner en el centro de todo este engranaje a las familias, en el centro de este ecosistema que es el mundo inmobiliario, y, por supuesto, que amerita la más alta voluntad política de las autoridades”.

Para el vocero gremial, el ministerio ha logrado definir una ruta clara hacia la obtención de la vivienda, con opiniones vinculantes capaces de despejar las dudas que antes frenaban los proyectos.

Ana Cecilia Gálvez, José Espantoso, Wilder Sifuentes y más representantes del sector. (Foto: CODIP)

Sinergia rumbo a la casa propia

En esa línea, Sifuentes enumeró los avances sobre la regulación que busca inyectar dinamismo al mercado inmobiliario. “Estamos a un paso de concretar nuestro objetivo: una prepublicación del reglamento (de Techo Propio). Estamos en la etapa de consulta los próximos 15 días. Eso va a beneficiar a la población que más lo necesita. Entre los anuncios importantes, la utilización del fideicomiso de titulación para la titulación de los proyectos de vivienda; el 25% de bono habitacional para los jóvenes de 20 a 28 años. Tenemos la oportunidad de ampliar a las entidades financieras para que puedan dar el crédito hipotecario [la mirada está en las cajas] y otras alternativas de modificación del reglamento”, sostuvo.

“Y solamente eso lo pudimos hacer con un trabajo en conjunto. Ellos [CODIP] han sido parte de las reuniones constantes. [...] Lo más importante es que vamos a seguir fortaleciendo la seguridad jurídica”, remarcó.

En efecto, Espantoso precisó que un logro clave de esta colaboración es la inclusión de los fideicomisos titulizados. Según el gremio, esta medida ofrece garantías para que los desarrolladores inmobiliarios ejecuten proyectos con mayor respaldo. Con ello, aumenta la posibilidad de destrabar el déficit habitacional desde la oferta.

“Es lamentable que, cuando se evalúa, por ejemplo, el programa de Techo Propio, solamente el 3% de las familias tomen un crédito hipotecario. Imaginemos lo que podría expandir el programa de Techo Propio si más familias pudieran acceder a un crédito”, refirió.

Complementó: “Estamos en un sistema ABC. A es el ahorro que hace la familia, B es el bono o el subsidio que el Estado le da y C es el crédito. Sin una de estas tres patas, no vamos a extender nunca los programas de Techo Propio, que es ahí donde está realmente el déficit, es ahí donde tenemos que trabajar y hacer explotar el programa”.

A modo de cierre, el MVCS hizo énfasis en que el sector privado es “la gallina de los huevos de oro”; por tanto, había que protegerla con el objetivo de no frenar la inversión en el país.

José Espantoso remarcó que la predictibilidad es fundamental para el sector. (Foto: CODIP)

El dato:

El 85% de la oferta inmobiliaria a nivel nacional se encuentra asociado al CODIP.