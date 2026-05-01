En San Borja, el precio promedio de alquiler es de US$ 109 anual, al cierre del 2025. (Foto: El Comercio)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Si está planeando adquirir un inmueble en Lima para ganar por el alquiler, o lo ha pensado, no debe pasar por alto un indicador clave: el número de años que demora recuperar la inversión, ¿cómo se estima?

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