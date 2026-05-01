El ratio PER permite comparar el valor de compra de un inmueble contra la rentabilidad periódica.

Así, se calcula dividiendo el precio de la vivienda entre el ingreso anual por alquiler, explicó Víctor Saldaña, gerente general de Saldaña Inmobiliaria. Cuanto mayor sea la demanda, por ejemplo, más alto será el denominador y menor será el indicador PER, añadió.

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al cierre del cuatro trimestre del 2025, el PER en San Borja es de 18.1, mientras que en Jesús María es de 16.7. En tanto, el promedio en Lima es de 16.3.

Saldaña sostuvo que si el PER es de 16, por ejemplo, a partir del año 17 la inversión en el inmueble comienza a generar una ganancia o excedente.

El PER promedio en Lima es de 16.3, al cierre del 2025. (FOTO: GEC).

Con base en los datos mostrados, además, el ejecutivo concluye que hoy en día es más atractivo invertir en un inmueble en Jesús María que en San Borja, pues el tiempo de recuperación es menor.

“Seguimos teniendo cierto dinamismo (en el mercado inmobiliario), pero no es lo mismo un PER de 19 que uno de 14”, advirtió el gerente.

Saldaña refirió también que cada distrito puede contar con zonas diferenciadas, como Surco donde se puede identificar el denominado “Surco viejo”, el otro “Surco nuevo”, y otras localizaciones más, lo que debe ser considerado por el analista inmobiliario, caso por caso, antes de lanzarse por una inversión, mencionó.

En Surco, el PER es 19.8, mientras que en La Molina es de 15.4 y en Miraflores es 17.5, al cierre del año pasado.

Distritos como Surco tienen muchos contrastes. (Foto: El Comercio)