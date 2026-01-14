“Hoy, todo lo que es autoconstrucción, formal e informal, son S/ 35,000 millones en el Perú”, estimó Alberto del Solar, gerente general adjunto de Mibanco.

“Son S/ 35,000 millones que están dando vueltas entre los cinco millones o seis millones de microempresarios que existen en el Perú”, agregó.

El ejecutivo, además, afirmó que el proceso de autoconstrucción toma en promedio 17 años.

Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, estimó que de la autoconstrucción en el país, un 60% se financia con recursos de terceros y el resto corresponde a ahorros propios.

“Como el plazo de los préstamos (para autoconstrucción) no es muy largo, de cinco años (en promedio), la persona debe sacar montos pequeños. Por eso el proceso demora, construyen uno, dos o tres cuartos. Por eso uno ve casas que pueden demorar muchos años (en terminar de edificarse)”, comentó Rojas.

Renta

Del Solar aseguró que, por encima de la cuenta de depósito, los microempresarios prefieren ahorrar de dos formas: adquiriendo material o inventario, y lo otro, mirando más hacia el largo plazo, la autoconstrucción.

“El microempresario tiene la casa y el negocio en el mismo local físico, y a través de la autoconstrucción pone un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso y eso lo alquila. Y lo hace pensando en el momento que ya no pueda trabajar. Esos alquileres son como si fuesen su AFP, le va a generar una renta en el tiempo”, explicó en el evento “Perspectivas: más allá de la turbulencia electoral”, organizado por Diario Gestión.

En la misma línea, Rojas dijo que los microempresarios pueden autoconstruir, por ejemplo, para convertir el primer piso de su inmueble en una tienda que alquilarán a un tercero.

Otra opción es emplear ese espacio para implementar un taller que le permita al mismo microempresario aumentar la producción y/o calidad de su negocio (en caso se trate de una mype industrial, por ejemplo), añadió.

Por su parte, Manuel Balcázar, exdirector nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), aseveró que “millones de personas” a nivel nacional invierten su dinero para construir sobre las viviendas que ya habían edificado sus padres o abuelos. Ellos, a su vez, en algunos casos invadieron en décadas pasadas terrenos que luego fueron objeto de titulización por parte del Estado, agregó.

“La autoconstrucción es el mecanismo sobre el cual se ha levantado la ciudad de Lima. Así de simple”, resaltó.

Zonas

Rojas detalló que la mayor parte de la autoconstrucción se observa en los denominados “conos”, pero no solo de Lima, sino también de otras ciudades grandes como Arequipa, Piura, Trujillo y Tacna.

Dentro de la capital, destacó el cono oeste, seguido por el cono norte y el cono sur. Así, mencionó distritos como San Juan de Lurigancho, Canto Grande, y, fuera de la metrópoli, la zona de Chosica.

Además, precisó que aquellos microempresarios que recurren a la autoconstrucción pertenecen a los sectores del comercio y producción principalmente.

Balcázar consideró que se requiere no solo titulizar terrenos como se ha hecho anteriormente, sino regularizar de manera “masiva, excepcional y gratuita” inmuebles ya autoconstruidos.

“Debemos dejar de mirar la autoconstrucción como un problema, es la fórmula que está empleando el ciudadano en estos tiempos para darle solución al problema de la vivienda”, manifestó.

Créditos destinados a construcción

Walter Rojas, de Caja Cusco, refirió que, para autoconstruir, los microempresarios pueden recurrir a préstamos para activo fijo. Así, del monto que reciben, una parte lo destinan a su negocio, y la otra, a la mejora de su vivienda.

Estos financiamientos suelen otorgarse a usuarios con un historial crediticio que ya compruebe su capacidad de pago, aclaró.

“Los créditos pueden ser de S/30,000, S/ 50,000 o incluso S/ 100,000 que van (parcial o totalmente) para remodelación, o construcción de un cuarto más, dos cuartos más, mejoras, pero en el sistema (de la entidad financiera) probablemente aparece como capital de trabajo o activo fijo. Incluso, en algunos casos utilizan créditos de consumo (para autoconstruir)”, indicó.

Para autoconstruir, los microempresarios pueden recurrir a préstamos para activo fijo. (Foto: USI)

Si bien no se puede afirmar que invertir en un inmueble para alquilar es mejor que aportar a una AFP, para aquellos que optan por lo primero sí es una opción válida.

Algunos analistas económicos sostienen que la autoconstrucción es una inversión que permite compensar a las personas el hecho no estar afiliadas al sistema previsional.